FD तोड़कर साइबर ठगों ने उड़ाए 19 लाख रुपये, नोएडा की महिला को एक गलती पड़ गई भारी

जागरण संवाददाता, नोएडा। यूपी के नोएडा में साइबर ठगी का एक नया मामला सामने आया है। यहां एक महिला से 19 लाख रुपये ठग लिए गए।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की रहने वाली स्वप्न गृहणी हैं। उनके मोबाइल पर 25 जुलाई को अनजान नंबर से वाहन चालान सबंधी मैसेज आया था।

खाते से उड़ाए 19 लाख

उन्होंने गलती से एपीके फाइल डाउनलोड कर ली थी। इससे ठगों ने मोबाइल हैक कर 26 जुलाई को बैंक खाते से 19 लाख रुपये ट्रांसफर कर लिए। मोबाइल पर मैसेज आने पर ठगी का पता चला।