    Noida Weather: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में जहरीली हवा से राहत नहीं, घने कोहरे की चेतावनी जारी 

    By Swati Bhatia Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 01:58 AM (IST)

    सोमवार को नोएडा-ग्रेटर नोएडा में ठंड, कोहरे और प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) फिर बिगड़ गया। नोएडा का औसत ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    ठंड के बीच सेक्टर-54 के पार्क में बैठा युवक। जागरण

    जागरण संवाददाता, नोएडा। सोमवार को नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों को ठंड, कोहरे और प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली थी। सुबह का आसमान साफ था और धूप ने शरीर को गर्माहट दी, जिससे शहर का माहौल थोड़ा बेहतर हुआ लेकिन मंगलवार को प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ गया और एक्यूआई के आंकड़े सोमवार से खराब हो गए।

    धूप तो रही, लेकिन इसकी तीव्रता में कमी थी, साथ ही सर्द हवाएं भी महसूस हो रही थीं। हालांकि, ये बदलाव इस बात का संकेत हैं कि मौसम में कोई स्थिर सुधार नहीं आया है।

    मंगलवार को एक बार फिर से हवा की गुणवत्ता में गिरावट आई, और नोएडा-ग्रेटर नोएडा के अलग-अलग इलाकों में एक्यूआई की स्थिति चिंता का कारण बनी। मौसम विभाग ने कहा कि यह स्थिति आने वाले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है, जिससे लोगों को प्रदूषण से राहत मिलना मुश्किल हो सकता है।

    Noida AQI (3)

    सोमवार को नोएडा का औसत एक्यूआई 260 था, जो मंगलवार को बढ़कर 317 तक पहुंच गया। वहीं, ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई 236 से बढ़कर 320 तक पहुंच गया। नोएडा के सेक्टर-116 में 333, सेक्टर-125 में 329 और सेक्टर-62 में 276 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया, जिनमें सेक्टर-116 सबसे प्रदूषित था।

    ग्रेटर नोएडा के नालेज पार्क-फाइव में एक्यूआई 346 तक पहुंच गया, जो इस क्षेत्र का सबसे अधिक प्रदूषित रिकार्ड था। नालेज पार्क-थ्री में एक्यूआइ 299 दर्ज किया गया, जो सोमवार से थोड़ा बढ़ा हुआ था।

    मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा। मंगलवार को यह आंकड़े थोड़ा बदलकर न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस रहे।

    मौसम की यही स्थिति 12 जनवरी तक बने रहने की संभावना है, लेकिन विभाग ने चेतावनी दी है कि घना कोहरा 8 जनवरी तक जारी रह सकता है। कुल मिलाकर, सोमवार का दिन मौसम और हवा के लिहाज से थोड़ी राहत लेकर आया था, लेकिन मंगलवार को प्रदूषण का स्तर फिर से चिंताजनक बना है।