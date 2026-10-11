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नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी में ब्लैक पग को ओनर के सामने खूंखार कुत्ते ने नोचा, CCTV फुटेज देख दहला दिल

By pravendra singh sikarwar Edited By: Neeraj Tiwari
Published: Sun, 11 Oct 2026 09:00 PM (IST)

नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी में एक रामपुर ग्रेहाउंड ने ब्लैक पग पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो ...और पढ़ें

सेक्टर-93बी ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी की मामला। रविवार की सुबह टहलाते वक्त रामपुर ग्रेहाउंड नस्ल के कुत्ते ने ब्लैक पग पर किया हमला। वीडियो ग्रैब

सेक्टर-93बी ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी की मामला। रविवार की सुबह टहलाते वक्त रामपुर ग्रेहाउंड नस्ल के कुत्ते ने ब्लैक पग पर किया हमला। वीडियो ग्रैब

HighLights

  1. ग्रैंड ओमेक्स में रामपुर ग्रेहाउंड ने ब्लैक पग पर हमला किया।

  2. हमले से घायल ब्लैक पग की इलाज के दौरान मृत्यु हुई।

  3. मालिक ने कुत्ते को बिना मजल के टहलाया, पुलिस में शिकायत।

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-93बी ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी की मामला। रविवार की सुबह टहलाते वक्त रामपुर ग्रेहाउंड नस्ल के कुत्ते ने ब्लैक पग पर किया हमला। बुरी तरह से नोचने से इलाज के दौरान हुई मौत। रामपुर ग्रेहाउंड के मालिक ने कुत्ते को टहलाते वक्त मजल नहीं लगाया था। एओए और पुलिस से शिकायत। मालिक पर अब तक कार्रवाई नहीं। घटना की सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने।