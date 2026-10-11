नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी में ब्लैक पग को ओनर के सामने खूंखार कुत्ते ने नोचा, CCTV फुटेज देख दहला दिल

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-93बी ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी की मामला। रविवार की सुबह टहलाते वक्त रामपुर ग्रेहाउंड नस्ल के कुत्ते ने ब्लैक पग पर किया हमला। बुरी तरह से नोचने से इलाज के दौरान हुई मौत। रामपुर ग्रेहाउंड के मालिक ने कुत्ते को टहलाते वक्त मजल नहीं लगाया था। एओए और पुलिस से शिकायत। मालिक पर अब तक कार्रवाई नहीं। घटना की सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने।