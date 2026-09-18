नोएडा के सेक्टर-63 में गारमेंट फैक्ट्री में लगी आग, काबू पाने में जुटी दमकल की टीम

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा के सेक्टर-63 एफ ब्लाक स्थित जय साई फैशन नाम की गारमेंट फेक्ट्री में शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे आग लग गई। तीसरे तल से धुआं उठता देख गार्ड ने प्रबंधन और अग्निशमन कंट्रोल रूम को सूचना दी।

जानकारी के अनुसार, रूई, कपड़ा, धागा आदि होने से आग भड़कती चली गई। अग्निशमन टीम गाड़ियों संग मौके पर पहुंची। टीम ने पानी की वर्षा कर आग को फैलने से रोका। घंटेभर में आग को पूरी तरह से बुझा दिया। कोई जनहानि नहीं हुए और न ही कोई फंसा है।