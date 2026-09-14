पहचान बदलकर मुंबई में कर रहा था डेंटिंग का काम, नोएडा पुलिस ने इनामी शातिर को कुर्ला से दबोचा

जागरण संवाददाता, नोएडा। दो साल से मुंबई में छिपकर फरारी काट रहे नोएडा फेज-3 थाना क्षेत्र के गैंगस्टर बदमाश को सेक्टर-63 थाना पुलिस ने शुक्रवार को मुंबई के कुर्ला स्थित हनुमान नगर से दबोचा।

गैंगस्टर लगने के बाद आरोपी नोएडा के बसई गांव से मुंबई भाग गया था। वहां वह डेंटिंग का काम कर रहा था। उसके जानकार के मोबाइल से मिले इनपुट के आधार पर वह पुलिस के हत्थे चढ़ा। आरोपी पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर लाकर कार्रवाई करने में जुटी है।

डीसीपी ग्रेटर नोएडा शैलेंद्र सिंह ने इनामी बदमाश को दबोचने वाली टीम को सम्मानित करने की बात कही है। डेंटिंग का काम कर रहा था एसीपी दीक्षा सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान बस्ती के सुजिया गांव निवासी फिरोज अहमद के रूप में हुई। वह वर्तमान में मुंबई में अपने भाई के घर के पास कमरा लेकर रह रहा था। आरोपी अनपढ़ है। वह वहां एक दुकान पर डेंटिंग का काम कर रहा था।

बताया गया कि वह शुरुआत में वह झुग्गी में रह रहा था। डेढ़ साल पहले झुग्गी बेचकर किराये पर कमरा लेकर रहने लगा, जबकि उसका परिवार नोएडा के बसई गांव में ही रह रहा है। मुठभेड़ में पकड़ा गया था आरोपी थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि फिरोज ने अपने साथियों के साथ मिलकर संगठित गिरोह बनाया हुआ था। गिरोह के सदस्य लूट व वाहन चोरी करते थे। फेज-3 थाना पुलिस ने गिरोह के सरगना आशीष व फिरोज को मुठभेड़ में दबोचा था। उनसे चोरी के दो वाहन बरामद हुए थे। गिरोह के खिलाफ फेज-3 थाने में 2024 में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।