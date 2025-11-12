नोएडा: फोर्टिस हॉस्पिटल पर गलत ऑपरेशन करने का लगा आरोप, मरीज ने नोटिस भेज वाला मांगा इलाज का खर्च

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-62 स्थित फोर्टिस अस्पताल प्रबंधन पर इंदिरापुरम के पूरन सिंह मेहरा ने गलत ऑपरेशन का आरोप लगाकर अधिवक्ता के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजा है।

उन्होंने कहा है कि यूरिनल में समस्या में वह दो अप्रैल 2025 को अस्पताल की ओपीडी में चिकित्सक से मिले थे। परामर्श पर सभी जांच कराई और 12 अप्रैल को दोबारा डाक्टर से मिले थे।

डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर प्रोस्टेट का आपरेशन कराने की सलाह दी थी। उन्होंने बिना चीरा लगाए सर्जरी के लिए 2.26 लाख रुपये भुगतान कर दिया। आरोप है कि 16 अप्रैल को ट्रीटमेंट वाटर वेपर रिज्यूम थेरेपी कराने के बाद भी बीमारी से राहत नहीं मिली।