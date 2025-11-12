Language
    नोएडा: फोर्टिस हॉस्पिटल पर गलत ऑपरेशन करने का लगा आरोप, मरीज ने नोटिस भेज वाला मांगा इलाज का खर्च

    By Sumit Kumar Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 11:10 PM (IST)

    नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल पर एक मरीज ने गलत ऑपरेशन करने का आरोप लगाया है। मरीज ने अस्पताल को नोटिस भेजकर इलाज का खर्च मांगा है। मरीज का दावा है कि अस्पताल ने बिना सहमति के ऑपरेशन किया। अस्पताल प्रशासन ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मरीज ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-62 स्थित फोर्टिस अस्पताल प्रबंधन पर इंदिरापुरम के पूरन सिंह मेहरा ने गलत ऑपरेशन का आरोप लगाकर अधिवक्ता के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजा है।

    उन्होंने कहा है कि यूरिनल में समस्या में वह दो अप्रैल 2025 को अस्पताल की ओपीडी में चिकित्सक से मिले थे। परामर्श पर सभी जांच कराई और 12 अप्रैल को दोबारा डाक्टर से मिले थे।

    डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर प्रोस्टेट का आपरेशन कराने की सलाह दी थी। उन्होंने बिना चीरा लगाए सर्जरी के लिए 2.26 लाख रुपये भुगतान कर दिया। आरोप है कि 16 अप्रैल को ट्रीटमेंट वाटर वेपर रिज्यूम थेरेपी कराने के बाद भी बीमारी से राहत नहीं मिली।

    दावा किया कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में शरीर के अंदर 53सीसी का प्रोस्टेट आया है। उन्होंने डाक्टर व प्रबंधन से नोटिस में भुगतान व अधिवक्ता का खर्चा मांगा है।

    इस मामले में अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि एक क्लाइंट से कानूनी नोटिस मिला है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं के माध्यम से उन्हें जवाब दिया जाएगा।

