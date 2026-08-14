बाढ़ के खतरे को लेकर नोएडा में अलर्ट मोड, 24 घंटे सक्रिय रहेंगे बाढ़ कक्ष; तटबंधों की निगरानी तेज

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बाढ़ की संभावित स्थिति से निपटने, सुरक्षा एवं बचाव की तैयारियों को लेकर जिला प्रभारी मंत्री कुंवर बृजेश सिंह ने बृहस्पतिवार को नोएडा में समीक्षा बैठक की। बाढ़ के मददेनजर तैयारी, नदी के जलस्तर, तटबंधों की स्थिति, बाढ़ चौकियों तथा राहत एवं बचाव व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बाढ़ की संभावित स्थिति को देखते हुए सभी विभाग तैयारियों के साथ पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहें। आपसी समन्वय स्थापित करते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूर्ण कर ली जाएं। उन्होंने विशेष रूप से तीनों प्राधिकरणों एवं पुलिस विभाग के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए बाढ़ से बचाव एवं राहत कार्यों की तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

अधिकारियों को बाढ़ चौकियों का स्थलीय निरीक्षण करने, वहां आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। बाढ़ चौकियों, तटबंधों, संवेदनशील स्थलों तथा आवश्यक संसाधनों का नियमित निरीक्षण करते रहें और जहां कहीं भी कमी दिखाई दे, उसे तत्काल दूर करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी मेधा रूपम ने बताया कि बाढ़काल में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तटबंधों की आवश्यक मरम्मत, रैटहोल्स एवं गड्ढों आदि की मरम्मत का कार्य भी पूर्ण करा लिया गया है। इसके साथ ही बाढ़ सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों पर स्प्लिट स्टोन, सीमेंट की बोरियां मिट्टी से भरी हुई, बल्ली सहित आवश्यक सामग्री का पर्याप्त स्टॉक कर लिया गया है।

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बाढ़ के दौरान सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान एवं जलस्तर की सतत निगरानी के लिए बाढ़ कक्ष ओखला बैराज तथा गाजियाबाद स्थित सिंचाई निर्माण खंड कार्यालय में बाढ़ कक्ष को 24×7 सक्रिय रखा गया है। संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी भी निर्धारित कर दी गई है।

गौतमबुद्धनगर में सिंचाई विभाग की दो बाढ़ चौकियां याकूतपुर एवं कामनगर में स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त जनपद में 17 प्रशासनिक बाढ़ चौकियां भी बनाई गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर त्वरित प्रतिक्रिया एवं समन्वय के लिए 07 ग्रामीण बाढ़ समितियों का गठन किया गया है।

अधिशासी अभियंता सिंचाई निर्माण खंड, गाजियाबाद द्वारा नदियों के वर्तमान जलस्तर एवं डिस्चार्ज की जानकारी दी गई। कहा कि यमुना नदी एवं हरनंदी पर बने सभी तटबंध वर्तमान में सुरक्षित हैं। सिंचाई विभाग द्वारा दोनों नदियों के जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है तथा किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है।