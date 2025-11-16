Language
    Noida News: सिलिंडर पर खाना बनाते हुए लीकेज पाइप से जलीं तीन झुग्गियां, पाया काबू

    By Sumit Kumar Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 11:56 PM (IST)

    नोएडा के छिजारसी में खाना बनाते समय सिलेंडर पाइप में रिसाव से भीषण आग लग गई, जिसमें तीन झुग्गियां जलकर राख हो गईं। दमकल की छह गाड़ियों ने एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अधिकारियों ने लोगों से सिलेंडर इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतने की अपील की है। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।

    सेक्टर-63 स्थित छिजारसी में रविवार शाम खाना बनाने के दौरान सिलिंडर के पाइप लीकेज से भयंकर आग लग गई।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-63 स्थित छिजारसी में रविवार शाम खाना बनाने के दौरान सिलिंडर के पाइप लीकेज से भयंकर आग लग गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन की छह गाड़ियां लेकर अधिकारी व दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गए। इस बीच तीन झुग्गियां जलकर राख हो गई। अग्निशमन कर्मियों ने एक घंटे की कड़ी मशक्कत से आग को काबू किया। इस बीच अधिकारी लगातार लोगों से आग शांत होने तक झुग्गियों से दूर रहने की अपील करते रहे।

    फेज-तीन स्टेशन के अग्निशमन अधिकारी योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि छिजारसी गांव के एक बड़े प्लाट में कबाड़ के पास 30 से ज्यादा झुग्गियां बनी हैं। शाम करीब छह बजे एक परिवार के लोग झुग्गी में खाना बना रहे थे। तभी सिलिंडर में पाइप लीकेज से भीषण आग लग गई। उसकी लपटें इतनी तेजी से फैलीं कि आसपास झुग्गियों में रहने वाले लोग भी इधर-उधर भागने लगे।

    लोगों की सूचना पर फेज-तीन से दो गाड़ियां, सेक्टर-58 से दो जबकि फेज-एक व गौर सिटी से एक-एक अग्निशमन गाड़ी रवाना की गई। मौके पर पहुंचकर अधिकारी ने लोगों से दूर रहने की। गनीमत रही कि आग से काेई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल टीम ने समय रहते आग को तीन गाड़ियों की मदद से काबू कर लिया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने लोगों से झुग्गियों में सिलिंडर इस्तेमाल करते हुए पाइप व अन्य सामान की जांच कर सावधानी बरतने की अपील की है।