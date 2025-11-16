Noida News: सिलिंडर पर खाना बनाते हुए लीकेज पाइप से जलीं तीन झुग्गियां, पाया काबू

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-63 स्थित छिजारसी में रविवार शाम खाना बनाने के दौरान सिलिंडर के पाइप लीकेज से भयंकर आग लग गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन की छह गाड़ियां लेकर अधिकारी व दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गए। इस बीच तीन झुग्गियां जलकर राख हो गई। अग्निशमन कर्मियों ने एक घंटे की कड़ी मशक्कत से आग को काबू किया। इस बीच अधिकारी लगातार लोगों से आग शांत होने तक झुग्गियों से दूर रहने की अपील करते रहे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फेज-तीन स्टेशन के अग्निशमन अधिकारी योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि छिजारसी गांव के एक बड़े प्लाट में कबाड़ के पास 30 से ज्यादा झुग्गियां बनी हैं। शाम करीब छह बजे एक परिवार के लोग झुग्गी में खाना बना रहे थे। तभी सिलिंडर में पाइप लीकेज से भीषण आग लग गई। उसकी लपटें इतनी तेजी से फैलीं कि आसपास झुग्गियों में रहने वाले लोग भी इधर-उधर भागने लगे।