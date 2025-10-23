Noida Fire News: कपड़े के गोदाम में लगी आग, लाखों का माल जलकर खाक; दमकल की 10 गाड़ियों ने पाया काबू

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 126 थानाक्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में कपड़े के गोदाम में मंगलवार देर रात आग लग गई। आग से लाखों रुपये का माल जल गया। अग्निश्मन विभाग टीम ने दस गाड़ियों की मदद से करीब छह घंटे में आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शार्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है। आग के दौरान कोई जनहानि नहीं हुई।

गौतमबुद्ध नगर मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि सेक्टर 128 स्थित सुल्तानपुर गांव में कपड़े का एक गोदाम है। इसमें तीस लोगों का स्टाफ काम करता है। भूतल और प्रथम तल पर कपड़े का स्टाक रखा था। मंगलवार देर रात गोदाम के पहले तल पर आग लग गई, लेकिन गोदाम में कोई नहीं था। धुआं निकलता देख लोगों ने गोदाम मालिक को बताया।