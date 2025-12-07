Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Noida Film City: 6 महीने बाद भी शुरू नहीं हुआ फिल्म सिटी का निर्माण, यीडा अधिकारी बेचैन

    By Dharmendra Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 09:40 AM (IST)

    नोएडा फिल्म सिटी परियोजना का निर्माण 6 महीने बाद भी शुरू नहीं हो पाया है, जिससे यीडा के अधिकारी चिंतित हैं। निर्माण में देरी से निवेशकों में भी चिंता ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियों के बीच फिल्म सिटी के शिलान्यास को लेकर चुप्पी ने यीडा अधिकारियों को बेचैन कर दिया है। तकरीबन छह माह पहले मानचित्र स्वीकृत होने के बावजूद विकासकर्ता कंपनी ने अभी तक निर्माण शुरू नहीं किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के अधिकारी विकासकर्ता कंपनी बेव्यू भूटानी फिल्म सिटी प्रा. लि. के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्माण में विलंब की वजह जानने का प्रास करेंगे। यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 21 में 230 एकड़ में फिल्म सिटी का विकास होना है।

    पहले चरण के लिए बेव्यू भूटानी फिल्म सिटी प्रा. लि. को 90 साल तक निर्माण एवं संचालन का लाइसेंस दिया गया है। फिल्म सिटी के पहले चरण में 80 एकड़ का मानचित्र भी जून में स्वीकृत हो चुका है। 26 एकड़ में हरित क्षेत्र व 54 एकड़ में फिल्म स्टूडियो, फिल्म इंस्टीट्यूट आदि का निर्माण होगा।

    विकासकर्ता को 1095 दिन में फिल्म सिटी का निर्माण पूरा करना है, लेकिन छह माह बीतने के बाद अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। नोएडा एयरपोर्ट के साथ फिल्म सिटी के शिलान्यास के दावे किए जा रहे थे, लेकिन एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियों के बीच फिल्म सिटी के शिलान्यास को लेकर तैयारी शून्य हैं।

    इससे यीडा अधिकारी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर बेचैन हैं। यीडा ओएसडी शैलेंद्र भाटिया का कहना है कि फिल्म सिटी परियोजना के विकासकर्ता कंपनी के अधिकारियों के साथ जल्द बैठक की जाएगी। परियोजना का निर्माण शुरू करने को लेकर बैठक में चर्चा होगी।