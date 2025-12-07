Noida Film City: 6 महीने बाद भी शुरू नहीं हुआ फिल्म सिटी का निर्माण, यीडा अधिकारी बेचैन

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियों के बीच फिल्म सिटी के शिलान्यास को लेकर चुप्पी ने यीडा अधिकारियों को बेचैन कर दिया है। तकरीबन छह माह पहले मानचित्र स्वीकृत होने के बावजूद विकासकर्ता कंपनी ने अभी तक निर्माण शुरू नहीं किया है।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के अधिकारी विकासकर्ता कंपनी बेव्यू भूटानी फिल्म सिटी प्रा. लि. के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्माण में विलंब की वजह जानने का प्रास करेंगे। यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 21 में 230 एकड़ में फिल्म सिटी का विकास होना है।

पहले चरण के लिए बेव्यू भूटानी फिल्म सिटी प्रा. लि. को 90 साल तक निर्माण एवं संचालन का लाइसेंस दिया गया है। फिल्म सिटी के पहले चरण में 80 एकड़ का मानचित्र भी जून में स्वीकृत हो चुका है। 26 एकड़ में हरित क्षेत्र व 54 एकड़ में फिल्म स्टूडियो, फिल्म इंस्टीट्यूट आदि का निर्माण होगा।

विकासकर्ता को 1095 दिन में फिल्म सिटी का निर्माण पूरा करना है, लेकिन छह माह बीतने के बाद अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। नोएडा एयरपोर्ट के साथ फिल्म सिटी के शिलान्यास के दावे किए जा रहे थे, लेकिन एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियों के बीच फिल्म सिटी के शिलान्यास को लेकर तैयारी शून्य हैं।