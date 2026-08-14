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    पिता को कुल्हाड़ी से काटकर जान लेने के बाद नोएडा मेट्रो के आगे कूदा था छात्र, गढ़ी चौखंडी में मिली खून से लथपथ लाश

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 09:06 AM (IST)

    नोएडा में एक किशोर ने अपने पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और फिर सेक्टर-52 मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली थी। वह मां के अलग होन ...और पढ़ें

    बीते बुधवार को सेक्टर-52 मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन के आगे कूदकर जान देने वाले किशोर ने इससे पहले अपने पिता की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी थी। एआई इमेज

    बीते बुधवार को सेक्टर-52 मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन के आगे कूदकर जान देने वाले किशोर ने इससे पहले अपने पिता की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी थी। एआई इमेज

    HighLights

    1. किशोर ने पिता की कुल्हाड़ी से हत्या की।

    2. सेक्टर-52 मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन के आगे कूदा।

    3. मां के अलग होने से किशोर अवसादग्रस्त था।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। बीते बुधवार को सेक्टर-52 मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन के आगे कूदकर जान देने वाले किशोर ने इससे पहले अपने पिता की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी थी। जांच में सामने आया है कि पत्नी के छोड़कर चले जाने के बाद से वह किशोर को बंदिशों में रखते थे। ऐसे में वह अवसाद का शिकार हो गया था। इसी अवसाद में आकर उसने पिता की हत्या करने के बाद अपनी जान दे दी थी। 

    पिता का था सनकी स्वभाव

    शुरुआती जांच में पता चला है कि पत्नी छोड़कर अलग रहने से आहत नोएडा के गढ़ी चौखंडी गांव में तीन महीने से किराए पर रह रहे ट्यूटर (शिक्षक) राजू शर्मा अपने इकलौते 16 वर्षीय बेटे अमृत को न कहीं आने-जाने देते थे और न ही पढ़ने देते थे।

    सनकी स्वभाव के कारण वह बेटे के साथ एकांकी जीवन जी रहे थे। मां के दुलार-प्यार से वंचित और पिता के सख्त रवैये से क्षुब्ध अमृत अवसादग्रस्त हो गया था। उसने बुधवार तड़के सोते समय पिता राजू की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। इसके बाद वह सेक्टर-52 मेट्रो स्टेशन पहुंचा, जहां ट्रेन के आगे कूदकर जान देने का प्रयास किया था।

    मृतक का भाई पहुंचा घर तो उड़े होश

    घटना के बाद अमृत ने खून से सनी टी-शर्ट और बरमूडा उतारकर साफ कपड़े पहन लिए। बैग में सामान रखा, कमरे का ताला लगाया और पिता का मोबाइल साथ लेकर सुबह करीब छह बजे गढ़ी चौखंडी से निकल गया। वहां से वह सेक्टर-52 मेट्रो स्टेशन पहुंचा।

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    पुलिस ने बैग से मिले राजू के मोबाइल के जरिए काफी प्रयास के बाद अमृत की मां रूबी और चाचा अरुण से संपर्क किया। शव की शिनाख्त के बाद पोस्टमार्टम कराया गया। बृहस्पतिवार को रूबी शव को साथ ले गईं। अरुण, भाई की तलाश में लगे रहे।

    ढूंढते-ढूंढते तीसरे स्थान पर मिला शव, होश उड़ गए

    भतीजे की मौत से चिंतित अरुण अपने भाई राजू के न मिलने पर बहुत परेशान थे। उन्होंने पहले सेक्टर-73 वाले कमरे में तलाश की। वहां से सेक्टर-121 में रहने का पता चला, लेकिन वहां भी राजू नहीं मिले। बार-बार कमरा बदलने और मोबाइल न होने के कारण दिक्कत हुई।

    अरुण ने पहले पर्थला और फिर गढ़ी चौखंडी चौकी पुलिस की मदद ली। बृहस्पतिवार देर रात राजू के किराए के कमरे का पता चला। गढ़ी चौखंडी के तिकोना पार्क स्थित अजनारा समिति गली नंबर दो के मकान नंबर 11 के ए-5 कमरे से बदबू आने की सूचना पर करीब 11 बजे पुलिस और अरुण मौके पर पहुंचे।

    पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया

    अमृत के बैग से मिली चाबी से कमरा खोला तो अरुण के होश उड़ गए। राजू खून से लथपथ पड़े थे। पास में खून से सनी कुल्हाड़ी और अमृत के कपड़े पड़े थे। शव के पास राजू के दो फोटो भी रखे मिले। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया। अरुण ने फेज-थ्री थाने में मामला दर्ज कराया। डीसीपी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। 

    तलाक की बात भी आई सामने

    रूबी का कहना है कि वे कोरोना काल से अलग रह रही हैं, जबकि अरुण का दावा है कि राजू ने बताया था कि वे 10-11 साल पहले रूबी से तलाक ले चुके हैं। पुलिस इस मामले में भी जांच कर रही है। 

    मृतक राजू के भाई अरुण ने बताया कि उनका परिवार मूलत: झारखंड बोकारो के स्टील सिटी के रहने वाले थे। उनके पिता सेल में काम करते थे। राजू साल 2005 से नोएडा में रह रहे थे। राजू ने एमकॉम किया हुआ था। वह बच्चों को ट्यूशन देते और ऑनलाइन क्लास लेते थे। पुलिस को राजू के बैग से उसके अलावा दूसरा मोबाइल भी मिला बरामद हुआ है।

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