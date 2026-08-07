नोएडा: नहाने के बाद बेटी के सामने आपत्तिजनक स्थिति में आया पति, वीडियो बनाकर थाने पहुंच गई पत्नी

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा फेज वन थाना क्षेत्र की एक जेजे कॉलोनी में रहने वलो पिता अपनी आठ साल बेटी से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है।

पत्नी ने पति पर नहाने के बाद बेटी के सामने आपत्तिजनक स्थिति में आने का आरोप लगाया। आरोपित पति के खिलाफ फेज वन थाने में मामला दर्ज कराया।

पुलिस ने आरोपित पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उधर, जानकारी होने पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी थाने पहुंचकर सख्त कार्रवाई की।

नोएडा फेज वन थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में मुस्लिम समुदाय के दंपती अपनी आठ वर्षीय बेटी संग रहते हैं। पति फैक्ट्री में नौकरी करता है, जबकि महिला गृहणी हैं।

पति बाथरूम से निकला और...

महिला का आरोप है कि वह बृहस्पतिवार सुबह रसोई में थी। इसी दौरान पति बाथरूम से नहाकर आया। वह कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया। आरोप है कि उसने बेटी से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया।