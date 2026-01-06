नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, बीमा पॉलिसी रिन्यू के नाम पर 17 लाख की ठगी; 13 आरोपित दबोचे

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 63 एच ब्लाॅक में ग्रो अप मैनेजमेंट सॉल्यूशन ओपीसी के नाम से कार्यालय खोलकर इंश्योरेंस पाॅलिसी बेचने व रिन्यू करने के नाम पर ठगने वाला काॅल सेंटर का सेक्टर 63 व साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मंगलवार को पर्दाफाश किया। दो कंपनी की पाॅलिसी बेचने की आड में अन्य नामी कंपनियों की पाॅलिसी फर्जी तरीके से देकर रकम ऐंठ रहे थे।

फर्जी काॅल सेंटर चलाने पर जेल भी गया गिरोह के सरगना समेत 13 सदस्यों को सेक्टर 63 एच ब्लाॅक स्थित कार्यालय से गिरफ्तार किया। आरोपितों के पास से दो लैपटाॅप, एक मोडम, एक पीएनटी फोन, 35 मोबाइल, 721 डाटासीट, दो डायरी आदि दस्तावेज बरामद हुए। महाराष्ट्र के नागपुर की महिला से 17 लाख रुपए ठगने की शिकायत पर काॅल सेंटर का फर्जीवाड़ा परत दर परत खुलता चला गया। सरगना 2021 में भी फर्जी काॅल सेंटर चलाने पर जेल जा चुका है।

सरगना समेत 13 स्टाफ मेम्बर्स को दबोचा पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम और सेक्टर 63 थाना पुलिस ने जांच की। सेक्टर 63 एच ब्लाक स्थित कार्यालय पर छापा मारा तो सरगना समेत 13 स्टाफ को दबोचा। डीसीपी साइबर सुरक्षा शैव्या गोयल ने बताया कि आरोपितों की पहचान के हापुड़ लहडरा गांव के छत्रपाल शर्मा, बिहार सिवार जिरादेई के सत्यम, दिल्ली शास्त्री पार्क के समीर व मोहम्मद आसिफ, बिहार वैशाली के हसनपुर गांव के राज सलाउद्दीन, झारखंड हजारीबाग के होनहेमोरा गांव के ईश्वर कर्माली, बुलंदशहर स्याना के सुहैल, गाजियाबाद सुठारी गांव के विवेक कुमार, गौतमबुद्ध नगर दुजाना गांव के सुमित कुमार, कासगंज के फतेहपुर गांव के राजीव कुमार, दिल्ली गीता काॅलोनी के सुहैल, बहराइच के गंगापुर फार्म गांव के मिथिलेश व फर्रुखाबाद के पतैंजा गांव के हरिओम के रूप में हुई। वर्तमान में आरोपित नोएडा, दिल्ली व गाजियाबाद में रहते हैं। गिरोह का सरगना एमबीए पास छत्रपाल है जबकि अन्य बीकाम, बीए, बीएससी व 12वीं कक्षा पास हैं।

प्राप्त रकम को आपस में बांट लेते पूछताछ में पता चला है कि छत्रपाल ने सितंबर 2021 में ग्रो अप मैनेजमेंट सोल्यूशन ओपीसी के नाम से कंपनी बनाई थी। वह कंपनी का निदेशक है। सेक्टर 63 एच ब्लाक में काॅल सेंटर खोला। डार्क वेब से इंश्योरेंस पाॅलिसी टूटी होने वाले दक्षिण भारतीय लोगों का डाटा खरीदा। इन लोगों को स्टाफ से फोन काॅल कर संपर्क कराया जाता। लाेगों को विश्वास दिलाने के लिए स्टार लाइफ व इंडिया फर्स्ट स्टार लाइफ पाॅलिसी रिन्यू कराने और बोनस दिलाने का लालच देते। लोगों को जाल में फंसाकर म्यूल खातों में रकम को ट्रांसफर करा लेते। फिर टरकाते रहते और बाद में नंबर ब्लाक कर देते। इससे प्राप्त रकम को आपस में बांट लिया जाता।