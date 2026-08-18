क्या है नोएडा प्राधिकरण का 'बांस' मास्टर प्लान? प्रदूषण घटेगा, भूजल बचेगा और जानवरों से भी मिलेगी मुक्ति

कुंदन तिवारी, नोएडा। एक सामान्य वयस्क प्रतिदिन लगभग 550 लीटर शुद्ध ऑक्सीजन का उपयोग करता है। इस हिसाब से एक वर्ष में वह लगभग 2,00,000 लीटर (करीब 200 घन मीटर) ऑक्सीजन ग्रहण करता है।

नोएडा प्राधिकरण अब लगभग दस हजार वयस्कों लिए 120 वर्षों तक ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने जा रहा है। यह सुविधा नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे दोनों तरफ (22.5 किमी-22.5 किमी क्षेत्र) दो मीटर चौड़ी हरित पट्टिका पर बांस के पौधों के माध्यम से उपलब्ध होगी।

इस पहल का उद्देश्य शहर में हरियाली को बढ़ावा देना, गिरते भूजल स्तर को बचाना, वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और आर्थिक संकट से उबरना है। दो मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट पर लगेंगे बांस के पौधे नोएडा प्राधिकरण के उद्यान निदेशक आनंद मोहन सिंह ने बताया कि नोएडा ग्रेनो एक्सप्रेसवे पर पर्यावरण संरक्षण के लिए हरियाली बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत एक्सप्रेसवे किनारे सर्विस रोड पर नाले और एक्सप्रेसवे के बीच खाली पड़ी दो मीटर चौड़ी हरित पट्टिका पर बांस के पौधे लगाए जाएंगे। प्राधिकरण की लगभग 45 किलोमीटर लंबी हरित पट्टिका है, जहां तीन मीटर पर एक बांस का पौधा लगाया जाएगा।

करीब 20 हजार पौधे लगेंगे। दो वर्षों में बांस के पौधे घने जंगल के रूप में विकसित हो जाएंगे। प्राधिकरण को दो वर्षों तक इसके रखरखाव पर प्रति पौधा एक हजार रुपये खर्च करने होंगे, जिसके बाद रखरखाव की आवश्यकता नहीं होगी।

पौधे की यह होगी खासियत एक बांस पौधा एक वर्ष में 70 टन से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकता है और प्रति वर्ष 80 टन कार्बन डाइआक्साइड को अवशोषित कर सकता है। बांस के समूह में अन्य पेड़ों की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक ऑक्सीजन छोड़ने की क्षमता होती है। बांस का पौधा 120 वर्षों तक जीवित रहता है और इसकी फसल का 40 बार उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार प्राधिकरण बांस का टेंडर जारी कर आर्थिक आय भी अर्जित कर सकता है।

एक्सप्रेसवे के किनारे बांस का घना जंगल होने से जानवरों के एक्सप्रेसवे पर आने का खतरा कम होगा। तेज रफ्तार वाहनों की ध्वनि प्रदूषण पर भी रोक लगेगी, क्योंकि बांस तेज आवाज को बाहर नहीं जाने देता। अधिक हरियाली के कारण वायु प्रदूषण की मात्रा कम होगी। घने जंगल के कारण वाहन दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा, जिससे जनहानि की संभावना कम होगी। एक पौधा : 70 टन ऑक्सीजन उत्सर्जन (70 हजार किलो लीटर)

20 हजार पौधा : 14 लाख टन ऑक्सीजन उत्सर्जन

बांस का जंगल : 35 प्रतिशत अधिक ऑक्सीजन उत्सर्जन करीब 1890000 टन

पूरे वर्ष में एक वयस्क ऑक्सीजन ग्रहण करता : 200000 लीटर

कुल ऑक्सीजन की उपलब्धता ग्रहण करेंगे : 9450 वयस्क

पायलट प्रोजेक्ट से मिला बल नोएडा प्राधिकरण के उद्यान विभाग ने पहले ही सेक्टर-38 स्थित गोल्फ कोर्स की बाउंड्री की सुरक्षा के लिए बांस के पौधे लगाए थे, जो अब घने जंगल के रूप में विकसित हो चुके हैं। इससे गोल्फ कोर्स की बाउंड्री और नाला पूरी तरह सुरक्षित हो गया है।