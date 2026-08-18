केंद्रीय मंत्री की फटकार का असर: नोएडा ESIC अस्पताल का सेंट्रल AC हुआ ठीक, मरीजों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-24 के ईएसआइसी अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के निरीक्षण के बाद हरकत में आए प्रबंधन ने मरीजों के लिए सेंट्रल एसी को ठीक करा लिया है।

साफ-सफाई पर कर्मचारियों को सख्त हिदायत

चार दिन से प्राइवेट कंपनी के इंजीनियर एसी के चिलर को रिपेयर करने में जुटे थे। वहीं इमरजेंसी और अस्पताल में विभिन्न जगह हो पानी की लीकेज ठीक करने तेजी से शुरू हो गया है। अधिकारियों ने निरीक्षण कर सभी समस्याओं के ठीक होने पर व्यवस्था का निरीक्षण कर उनकी बारीकी से अध्यनन किया।

केंद्रीय मंत्री ने किया था अस्पताल का औचक निरीक्षण अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज में कई महीनों से एसी खराब होने के कारण मरीजों को दिक्कत हो रही थी। सबसे ज्यादा समस्या एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्राओं को झेलनी पड़ रही थी। खराब एसी पर विद्यार्थियों ने प्रबंधन की लापरवाही पर प्रदर्शन भी किया था।