Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

केंद्रीय मंत्री की फटकार का असर: नोएडा ESIC अस्पताल का सेंट्रल AC हुआ ठीक, मरीजों को मिलेगी राहत

By Sumit Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
Updated: Tue, 18 Aug 2026 11:36 AM (IST)

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के निरीक्षण और फटकार के बाद नोएडा के ईएसआईसी अस्पताल में खराब सेंट्रल एसी ठीक कर दिया गया है। अस्पताल प्रबंधन ने मरीजों और छात्रों को हो रही परेशानी को दूर करते हुए साफ-सफाई और लीकेज की समस्याओं पर भी काम शुरू कर दिया है।

सेक्टर-24 के ईएसआइसी अस्पताल सेंट्रल एसी को ठीक कराया गया।

सेक्टर-24 के ईएसआइसी अस्पताल सेंट्रल एसी को ठीक कराया गया।

HighLights

  1. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के निरीक्षण के बाद अस्पताल में सुधार।

  2. नोएडा ईएसआईसी अस्पताल का सेंट्रल एसी अब ठीक हो गया।

  3. साफ-सफाई और पानी लीकेज की समस्या पर भी काम जारी।

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-24 के ईएसआइसी अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के निरीक्षण के बाद हरकत में आए प्रबंधन ने मरीजों के लिए सेंट्रल एसी को ठीक करा लिया है।

साफ-सफाई पर कर्मचारियों को सख्त हिदायत

चार दिन से प्राइवेट कंपनी के इंजीनियर एसी के चिलर को रिपेयर करने में जुटे थे। वहीं इमरजेंसी और अस्पताल में विभिन्न जगह हो पानी की लीकेज ठीक करने तेजी से शुरू हो गया है। अधिकारियों ने निरीक्षण कर सभी समस्याओं के ठीक होने पर व्यवस्था का निरीक्षण कर उनकी बारीकी से अध्यनन किया।

केंद्रीय मंत्री ने किया था अस्पताल का औचक निरीक्षण

अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज में कई महीनों से एसी खराब होने के कारण मरीजों को दिक्कत हो रही थी। सबसे ज्यादा समस्या एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्राओं को झेलनी पड़ रही थी। खराब एसी पर विद्यार्थियों ने प्रबंधन की लापरवाही पर प्रदर्शन भी किया था।

WhatsApp Image 2026-08-18 at 11.09.25 AM

अव्यवस्था और अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा मरीज एवं विद्यार्थी भुगत रहे थे। लगातार शिकायतों के बीच 14 अगस्त को केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवा एवं मरीजों को सुविधाओं की समीक्षा की।

उन्होंने पहले मरीज और उन के तीमारदारों से बातचीत की। सेंट्रल एसी खराब होने पर तत्काल संबंधित अधिकारियों को इसे ठीक कराने के सख्त निर्देश दिए। शौचालय और परिसर में गंदगी पर भड़के केंद्रीय मंत्री ने प्रबंधन को जमकर फटकार भी लगाई थी।

डीन डॉ. हरनाम कौर ने बताया कि इंजीनियरों ने सेंट्रल एसी का चिलर ठीक लिया है। सफाई के लिए कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी गई है। परिसर में लीकेज ठीक करने का काम भी चल रहा है।

यह भी पढ़ें- नोएडा और बुलंदशहर के किसानों की बल्ले-बल्ले, यमुना प्राधिकरण ने बढ़ाई जमीन की मुआवजा दर