86 LPG सिलेंडरों से भरे ट्रक में लगी आग, नोएडा एलिवेटेड रोड पर दमकल की टीम ने आधे घंटे में बुझाई लपटें

जागरण संवाददाता, नोएडा। एलिवेटेड रोड पर सेक्टर 61 से सेक्टर 18 की ओर जाने वाली सड़क पर मंगलवार दोपहर इंडेन कंपनी के गैस सिलेंडरों से लदे ट्रक में एकाएक इंजन के पास से धुआं निकलने लगा। उस समय ट्रक में कुल 86 सिलेंडर लदे थे। इनमें से कुछ खाली व कुछ भरे थे। खतरे को भांप ड्राइवर और हेल्पर नीचे उतर गए।

इसके बाद सूचना पाकर दमकल की चार गाड़ियों ने आग को करीब 25 मिनट में बुझा दिया। गनीमत रही कि आग ने विकराल रूप धारण नहीं किया। न ही कोई सिलेंडर फटा, न ही कोई जनहानि हुई। आग के दौरान सड़क पर आधे घंटे तक यातायात प्रभावित हुआ।

चिल्लाते हुए दोनों ट्रक से उतरे एलपीजी गैस सिलेंडर से लदा ट्रक एलिवेटेड मंगलवार दोपहर करीब डेढ़ बजे सेक्टर 18 की ओर जा रहा था। इस्काॅन मंदिर के पास इंजन के पास से ड्राइवर दिलीप कुमार और हेल्पर को धुआं निकलता दिखा। ड्राइवर ने एकाएक ट्रक की रफ्तार धीमी की। दोनों चिल्लाते हुए नीचे उतर गए। आग को बुझाने का प्रयास करते हुए अग्निशमन टीम को सूचना दी।

इतने में सड़क पर धुआं ही धुआं फैल गया। सिलेंडर फटने की आशंका के चलते सड़क से गुजर वाहन दूर ही रुक गए। विपरीत दिशा और दूसरी रोड से एक-एक कर चार फायर गाडियां मौके पर पहुंचीं। इंजन और केबिन में लगी थी आग मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि सिलेंडर लदे होने से बड़ी हादसे की आशंका के चलते टीम मौके पर पहुंची, लेकिन मौके पर आग ट्रक के इंजन और केबिन के आसपास ही लगी मिली। फोम मिलाकर पानी की बौछार की गई।

इससे आग को फैलने से रोका गया। करीब 25 मिनट में आग पूरी तरह से बुझ गई। अगर भरे सिलेंडर तक आग पहुंचती तो बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। आग की लपटों के बजाय धुआं ज्यादा नजर आया आग लगने के दौरान एलिवेटेड रोड पर सेक्टर 18 की तरफ जाने वाले मार्ग पर करीब दो किलोमीटर लंबा जाम लग गया। वाहनों को एलिवेटेड रोड के नीचे से निकाला गया। आग बुझने पर करीब आधे घंटे बाद यातायात सामान्य हुआ।