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86 LPG सिलेंडरों से भरे ट्रक में लगी आग, नोएडा एलिवेटेड रोड पर दमकल की टीम ने आधे घंटे में बुझाई लपटें

By Munish Kumar Sharma Edited By: Neeraj Tiwari
Published: Tue, 15 Sep 2026 05:41 PM (IST)

नोएडा एलिवेटेड रोड पर इंडेन गैस सिलेंडरों से लदे एक ट्रक के इंजन में आग लग गई। दमकल की चार ...और पढ़ें

नोएडा के एलिवेटेड रोड पर सेक्टर-33 के पास खाली गैस सिलेंडर लदे ट्रक में लगी आग को बुझाने में जुटे अग्निशमन कर्मी। जागरण

नोएडा के एलिवेटेड रोड पर सेक्टर-33 के पास खाली गैस सिलेंडर लदे ट्रक में लगी आग को बुझाने में जुटे अग्निशमन कर्मी। जागरण

HighLights

  1. नोएडा एलिवेटेड रोड पर LPG सिलेंडरों से भरे ट्रक में आग।

  2. दमकल की चार गाड़ियों ने 25 मिनट में आग बुझाई।

  3. 86 सिलेंडरों में विस्फोट टला, कोई जनहानि नहीं हुई।

जागरण संवाददाता, नोएडा। एलिवेटेड रोड पर सेक्टर 61 से सेक्टर 18 की ओर जाने वाली सड़क पर मंगलवार दोपहर इंडेन कंपनी के गैस सिलेंडरों से लदे ट्रक में एकाएक इंजन के पास से धुआं निकलने लगा। उस समय ट्रक में कुल 86 सिलेंडर लदे थे। इनमें से कुछ खाली व कुछ भरे थे। खतरे को भांप ड्राइवर और हेल्पर नीचे उतर गए।

इसके बाद सूचना पाकर दमकल की चार गाड़ियों ने आग को करीब 25 मिनट में बुझा दिया। गनीमत रही कि आग ने विकराल रूप धारण नहीं किया। न ही कोई सिलेंडर फटा, न ही कोई जनहानि हुई। आग के दौरान सड़क पर आधे घंटे तक यातायात प्रभावित हुआ।

चिल्लाते हुए दोनों ट्रक से उतरे

एलपीजी गैस सिलेंडर से लदा ट्रक एलिवेटेड मंगलवार दोपहर करीब डेढ़ बजे सेक्टर 18 की ओर जा रहा था। इस्काॅन मंदिर के पास इंजन के पास से ड्राइवर दिलीप कुमार और हेल्पर को धुआं निकलता दिखा। ड्राइवर ने एकाएक ट्रक की रफ्तार धीमी की। दोनों चिल्लाते हुए नीचे उतर गए। आग को बुझाने का प्रयास करते हुए अग्निशमन टीम को सूचना दी।

इतने में सड़क पर धुआं ही धुआं फैल गया। सिलेंडर फटने की आशंका के चलते सड़क से गुजर वाहन दूर ही रुक गए। विपरीत दिशा और दूसरी रोड से एक-एक कर चार फायर गाडियां मौके पर पहुंचीं।

इंजन और केबिन में लगी थी आग

मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि सिलेंडर लदे होने से बड़ी हादसे की आशंका के चलते टीम मौके पर पहुंची, लेकिन मौके पर आग ट्रक के इंजन और केबिन के आसपास ही लगी मिली। फोम मिलाकर पानी की बौछार की गई।

इससे आग को फैलने से रोका गया। करीब 25 मिनट में आग पूरी तरह से बुझ गई। अगर भरे सिलेंडर तक आग पहुंचती तो बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया।

आग की लपटों के बजाय धुआं ज्यादा नजर आया

आग लगने के दौरान एलिवेटेड रोड पर सेक्टर 18 की तरफ जाने वाले मार्ग पर करीब दो किलोमीटर लंबा जाम लग गया। वाहनों को एलिवेटेड रोड के नीचे से निकाला गया। आग बुझने पर करीब आधे घंटे बाद यातायात सामान्य हुआ।

ट्रक को क्रेन की मदद से सड़क से हटवाया गया। स्थानीय पुलिस कर्मियों ने लोगों को घटनास्थल से हटाकर यातायात व्यवस्था संभाली। घटना के एक-दो वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी प्रसारित हुए। ट्रक के आसपास आग की लपटों के बजाय धुआं ज्यादा नजर आया।