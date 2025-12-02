नोएडा विद्युत निगम की बल्ले-बल्ले, OTS योजना में पहने दिन 147 ने कराया रजिस्ट्रेशन; झोली में आया 23.4 लाख का राजस्व

जागरण संवाददाता, नोएडा। शहर में विद्युत निगम की एकमुश्त समाधान योजना एक दिसंबर से शुरू हो चुकी है। जहां ग्रेटर नोएडा के तीन स्थानों पर विद्युत निगम की ओर से शिविर लगाए गए। जहां पहले दिन 147 उपभोक्ताओं ने अपना पंजीकरण कराया और कुल 23.4 लाख जमा करके अपने पूरे बकाये को चुका दिया। हालांकि इनमें से कुछ के प्रक्रियाधीन हैं।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल) के अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत पहली बार मूलधन में भी छूट दी जा रही है। बकाएदार कुल तीन महीनों तक चलने वाली इस योजना के तहत अपना पंजीकरण कराकर योजना का लाभ उठा सकते हैं। जहां पहले दिन 147 उपभोक्ताओं ने इसका लाभ उठाया। इनसे कुल 23.4 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त किया गया। इन्हें 50 प्रतिशत बकाए को माफ कर दिया गया।

दरअसल यह योजना अप्रैल से पहले लंबे समय से भुगतान न करने वाले और कभी भी भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के लिए है। इसके अलावा बिजली चोरी प्रकरण में संलिप्त लोगों को भी इस योजना के तहत छूट प्रदान की जा रही है। बता दें, जिले में ऐसे 14 हजार उपभोक्ता है, जो कि बिजली चोरी के प्रकरण में संलिप्त हैं।

इन पर विद्युत निगम ने 90 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया हुआ है। इसमें योजना के तहत पहले चरण में छूट का लाभ उठाने के लिए बिजली चोरों के प्रकरण में संलिप्त लोगों का 50 प्रतिशत तक जुर्माना माफ हो जाएगा।

31 दिसंबर तक चलेगा पहला चरण पहला चरण एक दिसंबर से शुरू हो चुका है, जो 31 दिसंबर तक चलेगा। इसी तरह दूसरा चरण एक जनवरी 2026 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक चलेगा।

इस दूसरे चरण में लाभ उठाने पर 45 प्रतिशत तक जुमाने पर छूट मिलेगी। तीसरे और अंतिम चरण में बिजली चोरी के प्रकरण में संलिप्त लोगों को कुल जुर्माने पर केवल 40 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। योजना के तहत छूट का लाभ नहीं लेने पर बिजली चोरों पर जिला प्रशासन की मदद से रिकवरी की कार्रवाई कराई जाएगी।