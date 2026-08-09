दादरी से जेवर तक शिक्षा विभाग में अफसरों का टोटा, एक BEO संभाल रहा नोएडा के चार ब्लॉक की जिम्मेदारी

आशीष चौरसिया, ग्रेटर नोएडा। प्रदेश के सबसे हाइटेक जिले में गिने जाने वाले और एजुकेशन हब बन रहे गौतमबुद्ध नगर के चारों ब्लाक की जिम्मेदारी सिर्फ एक बीईओ के कंध पर रखी गई है।

जिले के दादरी, जेवर और दनकौर ब्लाक के बीईओ पद लंबे समय से खाली होने के चलते बिसरख जिले में तैनात बीईओ को ही प्रभारी बना रखा गया है। इसके चलते ब्लाक स्तर के होने वाले कामों के साथ ही जिले की निपुण में रैंकिंग भी गिरती हुई दिखाई दे रही है।

निपुण रैंकिंग में नोएडा की 35वीं रैंकिंग बता दें कि इस वर्ष आई निपुण की रैंकिंग में जिले का स्थान 35 वें नंबर पर रहा था। इसमें भी जिले का सबसे हाइटेक ब्लाक कहे जाने वाले बिसरख की स्थिति सबसे निराशजनक रही थी, जहां एक ओर शासन और जिला प्रशासन प्रदेश की सबसे बेहतर शिक्षा व्यवस्था देने का दावा करता है, वहीं जिले में सिर्फ एक ही बीईओ की तैनाती है और उसे ही जिले के अन्य तीन ब्लाकों की जिम्मेदारी दे रखी गई है।