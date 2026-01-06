नोएडा की 142 सड़कों पर CAQM की रिपोर्ट कर देगी हैरान, हॉट स्पाॅट वाले क्षेत्रों को धूल मुक्त करने आदेश

डिजिटल डेस्क, नोएडा। नोएडा में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 5 जनवरी 2026 को ‘ऑपरेशन क्लीन एयर’ के तहत बड़ा निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान नोएडा अथॉरिटी द्वारा संचालित सड़कों की सफाई व्यवस्था की हकीकत जानने के लिए 10 अलग-अलग टीमों को मैदान में उतारा गया, जिन्होंने कुल 142 सड़क हिस्सों का निरीक्षण किया। हर स्थान से जियो-टैग्ड और टाइम-स्टैम्प्ड फोटो सबूत इकट्ठा कर आयोग को सौंपे गए।

रिपोर्ट के अनुसार हालात पहले से काफी बेहतर पाए गए। 142 में से केवल 4 सड़कों पर ही ज्यादा धूल नजर आई, जबकि 24 हिस्सों में मध्यम, 66 में कम और 48 सड़कें पूरी तरह धूल-रहित पाई गईं। यह नतीजे शहर में चल रहे सड़क सफाई और धूल नियंत्रण अभियानों की प्रभावशीलता को दर्शाते हैं।