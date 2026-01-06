नोएडा की 142 सड़कों पर CAQM की रिपोर्ट कर देगी हैरान, हॉट स्पाॅट वाले क्षेत्रों को धूल मुक्त करने आदेश
नोएडा में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए CAQM ने 5 जनवरी 2026 को 'ऑपरेशन क्लीन एयर' के तहत 142 सड़कों का निरीक्षण किया। अधिकांश सड़कें धूल-मुक्त पाई गईं ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नोएडा। नोएडा में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 5 जनवरी 2026 को ‘ऑपरेशन क्लीन एयर’ के तहत बड़ा निरीक्षण अभियान चलाया।
इस दौरान नोएडा अथॉरिटी द्वारा संचालित सड़कों की सफाई व्यवस्था की हकीकत जानने के लिए 10 अलग-अलग टीमों को मैदान में उतारा गया, जिन्होंने कुल 142 सड़क हिस्सों का निरीक्षण किया। हर स्थान से जियो-टैग्ड और टाइम-स्टैम्प्ड फोटो सबूत इकट्ठा कर आयोग को सौंपे गए।
रिपोर्ट के अनुसार हालात पहले से काफी बेहतर पाए गए। 142 में से केवल 4 सड़कों पर ही ज्यादा धूल नजर आई, जबकि 24 हिस्सों में मध्यम, 66 में कम और 48 सड़कें पूरी तरह धूल-रहित पाई गईं। यह नतीजे शहर में चल रहे सड़क सफाई और धूल नियंत्रण अभियानों की प्रभावशीलता को दर्शाते हैं।
हालांकि, जहां-जहां ज्यादा धूल मिली, वहां अक्सर नगर निगम कचरा (MSW) और निर्माण एवं ध्वस्तीकरण कचरा (C&D) जमा पाया गया। ये स्थान अधिकतर फ्लाईओवर के नीचे, मेट्रो कॉरिडोर और कुछ प्रमुख मार्गों पर थे। आयोग ने इन ‘हॉटस्पॉट’ क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने और लक्षित सफाई तथा धूल-नियंत्रण उपायों को तुरंत लागू करने के निर्देश दिए हैं।
CAQM ने स्पष्ट किया कि संवेदनशील इलाकों में नियमित मैकेनिकल स्वीपिंग, एकत्रित धूल व कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण, प्रभावी जल छिड़काव और खुले में कचरा फेंकने या जलाने पर सख्त रोक बेहद जरूरी है।
आयोग ने भरोसा दिलाया कि NCR क्षेत्र में ‘ऑपरेशन क्लीन एयर’ के तहत इस तरह के निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान आगे भी लगातार चलते रहेंगे, ताकि सड़कें स्वच्छ, हरित और धूल-मुक्त बनी रहें।
