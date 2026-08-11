नोएडा में डीएससी मार्ग पर अब नहीं लगेगा ट्रैफिक जाम, अथॉरिटी 25.53 करोड़ से बनाएगी मॉडल रोड

जागरण संवाददाता, नोएडा। शहर के प्रमुख संपर्क मार्ग डीएससी रोड को मॉडल रूप में विकसित करने की योजना प्राधिकरण ने बनाई है। इस परियोजना के तहत सिंचाई नाले से कुलेसरा पुल तक के पूरे हिस्से को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा।

साथ ही सेक्टर-79 टी-प्वाइंट से डीएससी रोड तक के मार्ग को भी मॉडल रोड में बदला जाएगा। औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है डीएससी रोड डीएससी मार्ग नोएडा के औद्योगिक, व्यावसायिक व आवासीय क्षेत्रों को जोड़ता है। यह एनएसईजेड, फेस-2, सेक्टर-80, सेक्टर-81 व होजरी काम्प्लेक्स जैसे औद्योगिक क्षेत्रों के लिए एक अहम संपर्क मार्ग है। प्रतिदिन हजारों लोग, हल्के व भारी वाहन इस सड़क से गुजरते हैं।

प्राधिकरण महाप्रबंधक एके अरोड़ा ने बताया कि सिंचाई नाले से कुलेसरा पुल तक सड़क को मॉडल रोड बनाने पर 14.97 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जबकि सेक्टर-79 टी-प्वाइंट से डीएससी मार्ग तक के विकास पर 10.57 करोड़ खर्च होंगे। दोनों परियोजनाओं पर कुल 25.53 करोड़ रुपये व्यय होगा।

भारी यातायात से सुबह-शाम लगता है जाम हाल ही में किए गए निरीक्षण में सामने आया कि भंगेल एलिवेटेड रोड से आने-जाने वाले भारी यातायात के कारण डीएससी मार्ग पर सुबह और शाम जाम लगता है। इससे वाहन चालकों और स्थानीय निवासियों को परेशानी होती है।

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