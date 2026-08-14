नोएडा जिला अस्पताल में 17 अवैध भर्ती की जांच में घिरे कई अधिकारी, तीन साल तक किसके आदेश पर मिलता रहा वेतन?

जागरण संवाददाता, नोएडा। जिला अस्पताल में अगस्त 2023 में नियम विरूद्ध हुई 17 स्टाफ नर्स और लैब टेक्नीशियन की भर्ती के मामले में तत्कालीन अधिकारियों से लेकर एनएचएम के अधिकारी भी शासन के रडार पर आ गए हैं। तीन साल तक किसके आदेश पर अवैध भर्ती वाले नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियन के खाते में वेतन भेजा गया, इसकी जांच महानिदेशालय ने शुरू कर दी है।

एनएचएम महानिदेशालय में पत्र भेजा गया सूत्र बताते हैं कि सरकार को आर्थिक क्षति पहुंचाने का पता करने के लिए लखनऊ के उच्च अधिकारियों ने स्वास्थ्य विभाग से भर्ती के महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मांगे हैं। पैसों की गड़बड़ी सामने आने पर अवैध नियुक्ति करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों से रिकवरी भी की जा सकती है। सीएमओ कार्यालय से एनएचएम महानिदेशालय में पत्र भेजा गया है।

शासन स्तर से जांच हुई तेज लखनऊ महानिदेशालय के अधिकारी हैरान हैं कि तीन साल तक बिना जांच पड़ताल के नोएडा के जिला अस्पताल में अवैध नियुक्ति के 17 स्टाफ नर्स एवं लैब टेक्नीशियन के खाते में लाखों रूपये वेतन के रूप में जारी कर दिए गए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मिलीभगत के इस खेल में आंख मूंदकर बैठे रहे। गलत तरीके से वेतन भेजने की शासन स्तर से जांच तेज हो गई है।

अवैध भर्ती से वित्तीय घोटाला की आशंका अस्पताल से लेकर एनएचएम के अधिकारियों की मिलीभगत का पता करने के लिए मिशन निदेशक गंभीरता से जांच करा रही हैं। उधर, जिलाधिकारी ने भी अवैध भर्ती से वित्तीय घोटाला की आशंका होने पर प्रशासनिक स्तर पर जांच कराने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि सीएमओ से पूरे मामले की जानकारी कर गहनता से जांच कराई जाएगी।

खबरें और भी





