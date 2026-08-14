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    नोएडा से दिल्ली जाने वालों के लिए जरूरी खबर, रात 10 बजे से लागू होगा डायवर्जन प्लान; बदल जाएगा ट्रैफिक रूट

    By Digital Desk Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 09:57 AM (IST)

    स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले में होने वाले कार्यक्रम के चलते रात 10 बजे से नोएडा से दिल्ली जाने वाले भारी वाहनों का डायवर्जन शुरू होगा। यह डायवर्जन कार् ...और पढ़ें

    यातायात वाहनों का यह डायवर्जन शनिवार दोपहर कार्यक्रम समाप्ति तक लागू रहेगा। एआई इमेज

    यातायात वाहनों का यह डायवर्जन शनिवार दोपहर कार्यक्रम समाप्ति तक लागू रहेगा। एआई इमेज

    HighLights

    1. स्वतंत्रता दिवस के लिए नोएडा में भारी वाहनों का डायवर्जन।

    2. आज रात 10 बजे से कल दोपहर तक रहेगा लागू।

    3. चिल्ला, डीएनडी, कालिंदी कुंज से दिल्ली जाने वाले मार्ग प्रभावित।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले में होने वाले ध्वजारोहण और सांस्कृतिक एवं पारंपरिक कार्यक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए आज रात दस बजे से जनपद में भारी वाहनों का डायवर्जन शुरू हो जाएगा। यातायात वाहनों का यह डायवर्जन शनिवार दोपहर कार्यक्रम समाप्ति तक लागू रहेगा। यदि आप भी दिल्ली में जाना चाहते हैं, तो घर से निकलने से पहले डायवर्जन प्लान को जरूर समझ लें।

    नोएडा ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन नंबर जारी 

    यातायात पुलिस विभाग के प्रभारी डीसीपी अभय कुमार मिश्र का कहना है कि आज रात दस बजे से शनिवार दोपहर में कार्यक्रम सम्पन्न होने तक भारी वाहन डायवर्ट किए जाएंगे। यातायात से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर सम्पर्क कर जानकारी ले सकते हैं।

    दिल्ली जाने वाले जरूर पढ़ें

    • चिल्ला रेड लाइट (बाॅर्डर) से वाहन चालक बाॅर्डर पर यू-टर्न लेकर नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे होकर गंतव्य के लिए जाएंगे।
    • डीएनडी (बाॅर्डर) पर टोल प्लाजा से यू-टर्न होकर नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से आगे बढ़कर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे होते हुए गंतव्य के लिए निकलेंगे।
    • कालिंदी-कुंज यमुना (बाॅर्डर) पर वाहनों को अंडरपास तिराहा से डायवर्ट कर नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे के जरिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे होकर भेजा जाएगा।
    • यमुना एक्सप्रेसवे से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर वाहन चालक जीरो प्वाइंट से परी चौक, पी-3 कासना, सिरसा से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे होकर गंतव्य की ओर निकलेंगे।
    • यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों को फलेदा कट, रबूपुरा से सर्विस रोड होकर गलगोटिया, गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय से वाया पुस्ता तिराहे से होकर सीएल चौक से करवा कासना के बाद ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे की ओर भेजा जाएगा।
    • यातायात डायवर्जन के दौरान चिकित्सकीय और अग्निशमन की गाड़ियों को सकुशल पास कराया जाएगा।

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