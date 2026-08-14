नोएडा से दिल्ली जाने वालों के लिए जरूरी खबर, रात 10 बजे से लागू होगा डायवर्जन प्लान; बदल जाएगा ट्रैफिक रूट

जागरण संवाददाता, नोएडा। स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले में होने वाले ध्वजारोहण और सांस्कृतिक एवं पारंपरिक कार्यक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए आज रात दस बजे से जनपद में भारी वाहनों का डायवर्जन शुरू हो जाएगा। यातायात वाहनों का यह डायवर्जन शनिवार दोपहर कार्यक्रम समाप्ति तक लागू रहेगा। यदि आप भी दिल्ली में जाना चाहते हैं, तो घर से निकलने से पहले डायवर्जन प्लान को जरूर समझ लें।

नोएडा ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन नंबर जारी यातायात पुलिस विभाग के प्रभारी डीसीपी अभय कुमार मिश्र का कहना है कि आज रात दस बजे से शनिवार दोपहर में कार्यक्रम सम्पन्न होने तक भारी वाहन डायवर्ट किए जाएंगे। यातायात से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर सम्पर्क कर जानकारी ले सकते हैं।