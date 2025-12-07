नोएडा में 12 करोड़ की साइबर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, चाइनीज गिरोह से जुड़े चार आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नोएडा। 12 करोड़ रुपए की साइबर ठगी में संलिप्त होकर ठगों को बैंक खाते देने वाले बदायूं के रहने वाले चार ठगों को पांच मोबाइल संग गौतमबुद्धनगर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने शुक्रवार को नोएडा बाटेनिकल गार्डन बस अड्डे के पास से गिरफ्तार किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक साल से चारों मिलकर सेल कंपनी के नाम पर 60 से ज्यादा करंट अकाउंट खुलवा चुके हैं। दस प्रतिशत कमीशन पर खाते मुंबई जाकर चाइनीज ठगों को टेलीग्राम के माध्यम से भेजते। तीन से पांच प्रतशित रकम देकर ठगी की रकम को निकलवाने का भी काम कर रहे थे। एनसीआरपी पोर्टल पर 43 शिकायतों के एवज में 35 करोड़ रुपए की ठगी में संलिप्त रहे हैं। पुलिस अन्य साथियों की तलाश में जुटी है।

नोएडा के आर्किटेक्ट कारोबारी से 12 करोड़ रुपये की ठगी होने का तीन नवंबर को साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस टीम ठगों की पहचान और तलाश में जुटी थीं। ठगी की रकम खपने का लिंक बदायूं में खोले बैंक खातों से जुड़ा मिला और शुक्रवार को चार संदिग्ध दबोचे।

12 पास हैं अपराधी एडीसीपी साइबर सुरक्षा शैव्या गोयल ने बताया कि आरोपितों की पहचान बदायूं के डलवा सहीदा गांव के अर्जुन सिंह, पथसा गांव के पंकज गुप्ता, नवादा गांव के रूपेंद्र व रशूलपुर गांव के तेजपाल के रूप में हुई। चारों 12वीं तक पास हैं। पूछताछ में पता चला है कि टेलीग्राम के माध्यम से एक साल से रूपेंद्र, तेजपाल, पंकज व अर्जुन चाइनीज गिरोह और एक-दूसरे के संपर्क में हैं।

रूपेंद्र व तेजपाल कमीशन के एवज में लोगों के अवैध कागजातों से जीएसटी व उद्यम प्रमाणपत्र बनवाकर फर्म और करंट अकाउंट खुलवाते हैं। खातों को मुंबई ले जाया जाता है। वहां से टेलीग्राम से जानकारी चाइनीज ठगों को दी जाती है। फिर अन्य साथियों की मदद से विभिन्न बैंक खातों में ठगी से संबंधित रकम ट्रांसफर की जाती है।