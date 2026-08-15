नोएडा में बुजुर्ग को Form 16 की जानकारी लेना पड़ा महंगा, APK फाइल डाउनलोड करते ही खाते से गायब हुए 9 लाख
नोएडा में दो बुजुर्गों से ऑनलाइन धोखाधड़ी कर 17 लाख रुपये ठगे गए। एक को क्रेडिट कार्ड बनवाने और दूसरे को इनकम टैक्स फॉर्म देने के बहाने ठगों ने एपीके फाइल भेजकर बैंक खाते खाली कर दिए।
HighLights
नोएडा में दो बुजुर्गों से 17 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी।
क्रेडिट कार्ड और इनकम टैक्स फॉर्म के बहाने ठगों ने फंसाया।
एपीके फाइल भेजकर बैंक खातों से पैसे निकाले गए।
जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 61 के रहने वाले कपड़ा कारोबारी राजेश के पास 18 मई 2025 को ठग का बैंक कर्मी बनकर फोन आया। ठग ने घर बैठे क्रेडिट कार्ड बनाने का आफर दिया। राजेश को फॉर्म भरवाने की आड़ की एपीके फाइल भेज दी।
फाॅर्म भरने के बाद ठग ने कहा आवेदन हो गया है और जल्द क्रेडिट कार्ड मिल जायेगा। अगले दिन पीड़ित के बैंक खाते से आठ लाख रुपये कट गए। उधर, सेक्टर 107 के रहने वाले सेवानिवृत्त रेलवे कर्मी हेमंत ने गूगल इनकम टैक्स फाॅर्म 16 की जानकारी की।
तीन जुलाई को ठग ने फोन किया। फार्म देने के बहाने एपीके फाइल डाउनलोड कर ली। उनके बैंक खाते से नौ लाख रुपये ट्रांसफर कर लिए। दोनों पीड़ितों ने शुक्रवार को साइबर क्राइम थाने में मामले दर्ज कराए।
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