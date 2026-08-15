नोएडा में बुजुर्ग को Form 16 की जानकारी लेना पड़ा महंगा, APK फाइल डाउनलोड करते ही खाते से गायब हुए 9 लाख

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 61 के रहने वाले कपड़ा कारोबारी राजेश के पास 18 मई 2025 को ठग का बैंक कर्मी बनकर फोन आया। ठग ने घर बैठे क्रेडिट कार्ड बनाने का आफर दिया। राजेश को फॉर्म भरवाने की आड़ की एपीके फाइल भेज दी।

फाॅर्म भरने के बाद ठग ने कहा आवेदन हो गया है और जल्द क्रेडिट कार्ड मिल जायेगा। अगले दिन पीड़ित के बैंक खाते से आठ लाख रुपये कट गए। उधर, सेक्टर 107 के रहने वाले सेवानिवृत्त रेलवे कर्मी हेमंत ने गूगल इनकम टैक्स फाॅर्म 16 की जानकारी की।