नोएडा में अट्रैक्टिव ऑफर वाले APK का लिंक भेज तीन परिवारों से 20 लाख ठगे, IGL बिल और सस्ता इंश्योरेंस का झांसा

जागरण संवाददाता, नोएडा। मोबाइल पर आने वाले अनजाने लिंक और सस्ते ऑफर्स के लालच में एक ही दिन में जिले के तीन लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई के 20 लाख रुपये गंवा दिए। पीड़ितों में एक महिला एवं दो पुरुष हैं। तीनों ही मामलों में ठगी करने के लिए एपीके फाइल भेजा गया था। फिलहाल, साइबर पुलिस ने मुकदमा दर्जकर जांच शुरू कर दी है।

मोबाइल पर वीडियो गेम खेल रहा था बच्चा बच्चे ने मोबाइल पर वीडियो गेम खेलते हुए एक एपीके फाइल को गलती से क्लिक कर दिया। जरा सी गलती से मोबाइल का कंट्रोल ठगों के पास चला गया। कुछ ही देर में मोबाइल पर बैंक खाते से छह लाख रुपये निकाले जाने का मैसेज आ गया। पीड़ित महिला सेक्टर 45 में रहती है।वह एक फैक्ट्री में नौकरी करती हैं।

पल भर में ठगों ने खाते से उड़ाए 6 लाख इनमें से सेक्टर 45 में रहने वाली शबनम ने पुलिस को बताया कि वह एक फैक्ट्री में नौकरी करती हैं। उनके बच्चे ने वीडियो गेम खेलते समय एक एपीके फाइल के लिंक पर क्लिक कर दिया था। इसके कुछ ही देर बाद ठगों ने उनके खाते से 6 लाख रुपये निकाल लिए। अब पीड़िता ने साइबर पुलिस से रुपये दिलवाने की गुहार लगाई है। मामले की जांच की जा रही है।