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    नोएडा में अट्रैक्टिव ऑफर वाले APK का लिंक भेज तीन परिवारों से 20 लाख ठगे, IGL बिल और सस्ता इंश्योरेंस का झांसा

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 09:21 AM (IST)

    नोएडा में तीन लोगों ने मोबाइल पर आए अनजाने लिंक और सस्ते ऑफर्स के लालच में 20 लाख रुपये गंवा दिए। ठगों ने एपीके फाइल भेजकर एक महिला और दो पुरुषों को न ...और पढ़ें

    तीनों ही मामलों में ठगी करने के लिए एपीके फाइल भेजा गया था। फिलहाल, साइबर पुलिस ने मुकदमा दर्जकर जांच शुरू कर दी है।

    तीनों ही मामलों में ठगी करने के लिए एपीके फाइल भेजा गया था। फिलहाल, साइबर पुलिस ने मुकदमा दर्जकर जांच शुरू कर दी है। 

    HighLights

    1. नोएडा में तीन लोगों से 20 लाख रुपये की ठगी।

    2. मोबाइल पर एपीके फाइल भेजकर की गई धोखाधड़ी।

    3. साइबर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। मोबाइल पर आने वाले अनजाने लिंक और सस्ते ऑफर्स के लालच में एक ही दिन में जिले के तीन लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई के 20 लाख रुपये गंवा दिए। पीड़ितों में एक महिला एवं दो पुरुष हैं। तीनों ही मामलों में ठगी करने के लिए एपीके फाइल भेजा गया था। फिलहाल, साइबर पुलिस ने मुकदमा दर्जकर जांच शुरू कर दी है। 

    मोबाइल पर वीडियो गेम खेल रहा था बच्चा  

    बच्चे ने मोबाइल पर वीडियो गेम खेलते हुए एक एपीके फाइल को गलती से क्लिक कर दिया। जरा सी गलती से मोबाइल का कंट्रोल ठगों के पास चला गया। कुछ ही देर में मोबाइल पर बैंक खाते से छह लाख रुपये निकाले जाने का मैसेज आ गया। पीड़ित महिला सेक्टर 45 में रहती है।वह एक फैक्ट्री में नौकरी करती हैं। 

    पल भर में ठगों ने खाते से उड़ाए 6 लाख

    इनमें से सेक्टर 45 में रहने वाली शबनम ने पुलिस को बताया कि वह एक फैक्ट्री में नौकरी करती हैं। उनके बच्चे ने वीडियो गेम खेलते समय एक एपीके फाइल के लिंक पर क्लिक कर दिया था। इसके कुछ ही देर बाद ठगों ने उनके खाते से 6 लाख रुपये निकाल लिए। अब पीड़िता ने साइबर पुलिस से रुपये दिलवाने की गुहार लगाई है। मामले की जांच की जा रही है।

    आईजीएल का बिल भरने और सस्ता बीमा बेचने का खेल

    उधर, सेक्टर 76 की रहने वालीं डिजाइनर आरती के पास 17 मार्च को  अमित मेहता ने जीवन सुरक्षा कंपनी का कर्मी बनकर फोन किया। सस्ती दर पर बीमा कराने की बाते कहीं। फार्म भरवाने के बहाने एपीके फाइल भेज खाते से 6 लाख उड़ा लिए। इसी तरह ठगों ने सेक्टर 93 के राजकुमार से एपीके फाइल के रूप में बकाया आईजीएल बिल भेजकर 8 लाख रुपये ठग लिए। तीनों पीड़ितों ने साइबर क्राइम थाने में मामले दर्ज कराए हैं।

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