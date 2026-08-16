नोएडा में APK फाइल का नया साइबर फ्रॉड, कारोबारी से आठ लाख; रिटायर्ड रेलकर्मी से नौ लाख ठगे

जागरण संवाददाता, नोएडा। साइबर ठगों ने सेक्टर 61 के रहने वाले कारोबारी को बैंक कर्मी बनकर घर बैठे क्रेडिट कार्ड बनाने का दावा किया। उनको एपीके फाइल डाउनलोड कराकर आठ लाख रुपये उड़ा लिए, जबकि सेक्टर 17 के रहने वाले सेवानिवृत्त रेलवे कर्मी को गूगल पर इनकम टैक्स फॉर्म 16 के बारे में जानकारी करना भारी पड़ गया।

इस दौरान ठगों ने संपर्क कर फार्म उपलब्ध कराने के बहाने एपीके फाइल डाउनलोड कराई। उनके बैंक खाते से नौ लाख रुपये साफ कर दिए। उधर, सेक्टर 31 के रहने वाले बुजुर्ग को भी एपीके फाइल भेजकर सात लाख रुपये की चपत लगा दी। तीनों पीड़ितों ने शुक्रवार को साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज कराए। पुलिस जांच कर रही है।

नोएडा सेक्टर 61 के रहने वाले 69 वर्षीय राजेश कपड़ा कारोबारी हैं। उनके पास 18 मई 2025 को एक ठग ने बैंक कर्मी बनकर फोन किया। ठग ने घर बैठे क्रेडिट कार्ड बनाने का आफर दिया। उनके बारे में जानकारी ली। आनलाइन फार्म भरवाने की आड़ में उनको वाट्सएप पर एपीके फाइल भेज दी।

फॉर्म भरने के बाद ठग ने आवेदन होने का दावा किया। जल्द ही क्रेडिट कार्ड घर पहुंचने की बात कहकर फोन रख दिया। अगले दिन पीड़ित के बैंक खाते से आठ लाख रुपये कटने के चार मैसेज आए। उन्होंने जानकारी की तो पता चला कि वह एक दिन पहले जिससे बात कर रहे थे। वह कोई बैंक कर्मी नहीं, बल्कि साइबर ठग था।

उधर, नोएडा सेक्टर 107 के रहने वाले 61 वर्षीय सेवानिवृत्त रेलवे कर्मी हेमंत ने तीन जुलाई को गूगल से इनकम टैक्स फार्म 16 की जानकारी की। इसी बीच उनके पास एक ठग ने फोन किया। उसने फार्म देने के बहाने एपीके फाइल डाउनलोड कर दी। इसके बाद उनके बैंक खाते की जानकारी प्राप्त की। उनके खाते से नौ लाख रुपये ट्रांसफर कर लिए। मोबाइल पर मैसेज आने पर पीड़ित को ठगी का पता चला।

उधर, नोएडा सेक्टर 31 के रहने वाले 67 वर्षीय राजेंद्र के पास छह फरवरी को ठग ने आइजीएलकर्मी बन फोन किया। आइजीएल बिल बकाया होने की जानकारी दी। उन्होंने बिल जमा होने का दावा किया तो ठग ने बकाया बिल दिखाने के बहाने एपीके फाइल भेज दी। पीड़ित के बैंक खाते की जानकारी प्राप्त की। खाते से सात लाख रुपये ट्रांसफर कर लिए। तीनों पीड़ितों एनसीआरपी पोर्टल और साइबर क्राइम थाना पुलिस से शिकायत की।