Noida Crime: जेवर के नीमका में सड़ी-गली हालत में मिला युवक का शव, इलाके में फैली सनसनी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। जेवर के गांव नीमका में सड़ी-गली हालत में 35 साल के युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव मिलने के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के रहने वाले राधा वल्लभ 35 वर्ष दिल्ली में रहते थे।

दीपावली पर गांव आए थे इसके बाद गांव में ही रह रहे थे। पिछले लगभग 10 दिन से उनका कोई अता-पता नहीं था। रविवार सुबह यमुना प्राधिकरण गांव के पास स्थित तालाब से जल निकासी कर रहा था पानी कम होने के बाद ग्रामीणों को राधावल्लभ का शव वहां दिखाई दिया। ग्रामीणों ने शव की सूचना जेवर कोतवाली पुलिस को दी और मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई।