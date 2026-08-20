वेस्ट यूपी के मरीजों को बड़ी राहत: नोएडा में हो सकेगी आनुवंशिक बीमारियों की जांच, 6 नई टेस्ट को मंजूरी
नोएडा के चाइल्ड पीजीआई में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाल मरीजों के लिए आनुवंशिक बीमारियों की छह नई जांचों को प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी है।
HighLights
नोएडा चाइल्ड पीजीआई में आनुवंशिक बीमारियों की जांच शुरू।
प्रदेश सरकार ने छह नई जांचों को दी मंजूरी।
पश्चिमी यूपी के बाल मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत।
जागरण संवाददाता, नोएडा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाल मरीजों को बड़ी राहत देने के लिए नोएडा के चाइल्ड पीजीआई में आनुवंशिक बीमारियों की जांच शुरू की गई है।
प्रदेश सरकार ने फ्रैजाइल X सिंड्रोम टेस्टिंग, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए F508 म्यूटेशन विश्लेषण, फैक्टर V लीडेन म्यूटेशन टेस्टिंग, गिल्बर्ट सिंड्रोम के लिए यूजीटी1ए1 प्रमोटर विश्लेषण, एमइसीपी2 हॉटस्पॉट सीक्वेंसिंग व अकोंड्रोप्लासिया टेस्टिंग को मंजूरी दी है। इन जांचों के लिए नमूने शीघ्र ही स्वीकार किए जाने शुरू किए जाएंगे।
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