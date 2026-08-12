नोएडा में NH-9 से FNG का सफर होगा सुपरफास्ट, 1500 करोड़ से बनेगा 4-लेन फ्लाईओवर; 3 लाख लोगों को जाम से राहत

कुंदन तिवारी, जागरण, नोएडा। छिजारसी कट से सेक्टर-63 ए तक रोज लगने वाले जाम से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। नोएडा प्राधिकरण ने यहां 900 मीटर लंबा चार लेन का फ्लाईओवर बनाने की योजना तैयार कर ली है।

फिजिबिलिटी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर तैयार इस परियोजना पर 1500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सिविल विभाग आगामी बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव रखेगा।

चेयरमैन की मंजूरी के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्राधिकरण सीईओ कृष्णा करुणेश ने परियोजना को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है।

छिजारसी अंडरपास से चढ़ेगा

प्रस्तावित फ्लाईओवर एसजीएम अस्पताल के पास छिजारसी अंडरपास से जुड़कर ऊपर चढ़ेगा और औद्योगिक सेक्टर-63 में शनि मंदिर के पास उतरेगा। इसके बनने से एनएच-नौ से फरीदाबाद-नोएडा-गाजियाबाद (एफएनजी) की ओर आने-जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी।

रोज 3 लाख लोगों की आवाजाही एनएच-नौ से नोएडा छिजारसी कट के रास्ते प्रतिदिन लगभग तीन लाख लोग शहर में प्रवेश और निकासी करते हैं। यह सड़क औद्योगिक सेक्टर-फेस थ्री (सेक्टर-63 से 68 तक) से जुड़ी हुई है, जहां लाखों कामगारों का आना-जाना होता है।

इसी वजह से छिजारसी से सेक्टर-63 ए तक यातायात जाम की समस्या बनी रहती है। सुबह और शाम के पीक आवर में यहां से वाहनों का निकलना मुश्किल हो जाता है। शाम को सजता है अवैध बाजार शाम होते ही इस रास्ते पर अवैध बाजार भी सज जाता है। कामगार यहां खरीदारी करते हैं, जिससे पहले से दबाव झेल रही सड़क पर यातायात की स्थिति और बिगड़ जाती है। इस समस्या को लेकर नोएडा प्राधिकरण में नियमित रूप से शिकायतें आती हैं। जाम से निजात के लिए लंबे समय से समाधान तलाशा जा रहा है।

FNG तक चौड़ीकरण का प्रस्ताव लंबित इसके अतिरिक्त छिजारसी मोड से एफएनजी तक डेढ़ मीटर सड़क चौड़ीकरण का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के पास विचाराधीन है। इसमें 0.5 मीटर फुटपाथ को कम करने का सुझाव है। इस रास्ते पर आने वाले बिजली पोल को भी हटाया जाएगा, लेकिन अनुमति न मिलने के कारण यह कार्य अभी तक पूरा नहीं हो सका है। यदि यह कार्य हो जाता है, तो यातायात जाम पर कुछ हद तक अंकुश लगाया जा सकेगा।