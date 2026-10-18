नोएडा में कैब ड्राइवर ने युवकों को बोनट पर लटकाकर तेज रफ्तार में दौड़ाई कार, वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा के सेक्टर-18 में एक कैब ड्राइवर द्वारा दो युवकों को कार के बोनट पर लटकाकर तेज रफ्तार में वाहन दौड़ाने का मामला सामने आया है। नोएडा की व्यस्त सड़क पर कहासुनी के बाद कैब ड्राइवर ने घटना को अंजाम दिया।

वहीं, घटना का 16 सेकेंड का वीडियो सोशल मीडिया पर रविवार को वायरल हुआ। वीडियो में दो युवक कार के बोनट पर लटके दिखाई दे रहे हैं, जबकि ड्राइवर गाड़ी रोकने के बजाय उसे तेजी से आगे बढ़ाता नजर आ रहा है।