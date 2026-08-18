नोएडा में चलती कैब बनी आग का गोला, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान

जागरण संवाददाता, नोएडा। एक वैगनऑर कैब सोमवार देर रात सेक्टर-104 रेड लाइट से आमरपाली सफायर की तरफ जा रही थी। रास्ते में सेक्टर-100 विला के सामने कैब के इंजन के पास से चालक को धुंआ उठता दिखा।

रफ्तार मंदी कर कैब को सड़क किनारे करने लगा तो धुआं लपटों में तब्दील हो गया। चालक ने एकाएक गेट खोला और तेजी से बाहर आ गया। इतने में आग फैलती चली गई। आग के बीच हुए तेज आवाज के साथ कैब कके शीशे भी टूट गए।

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि एक गाड़ी की मदद से आग को बुझा दिया गया। फिलहाल आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है