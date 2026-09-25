नोएडा हादसा: कलर से लेकर परमिट उल्लंघन, 2.65 लाख के 61 चालान; फिर भी दौड़ रही थी 'नौ मौतों' वाली बस

मुनीश शर्मा, नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे पर बस में आग लगने से नौ लोगों की मौत की दुर्घटना कोई संयोग नहीं, बल्कि यातायात नियमों की अनदेखी का नतीजा है। आल इंडिया परमिट की बस का मालिक राजकुमार इतना शातिर है कि उसने कठिन नियमों से बचने के लिए बस का पंजीकरण राज कल्पना ट्रैवल्स नाम से बिहार के मधुबनी में कराया और संचालन छतरपुर मध्यप्रदेश से दिखाया। वर्तमान में बस का संचालन दिल्ली से मोहबा हो रहा था। इतना ही नहीं फिटनेस राजस्थान और प्रदूषण प्रमाण पत्र हरियाणा से बनवाया।

आरसी में बस का रंग काला दर्ज है, जबकि वर्तमान में बस का रंग सफेद, पीला व लाल कर रखा था। बस की ऊंचाई चार फीट ज्यादा मिली। यह नियमानुसार गलत है। इस आधार पर बस को सीज और ब्लैकलिस्ट किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बस सड़क पर दौड़ती रही। विभागीय अधिकारियों ने बस की न तो जांच की और न ही उसे सीज किया। नतीजन, यह घटना हो गई।

चालक-परिचालक भी प्रशिक्षित नहीं थे। हादसे से चंद मिनट पहले भी एक यात्री सुनील ने बदबू आने की शिकायत की थी। उसको भी अनसुना किया गया। बस का जनवरी में कम उम्र के चालक से संचालन करने पर दिल्ली में चालान हुआ था। अप्रैल 2023 से अब तक 2.65 लाख के 61 चालान परमिट, ओवरस्पीड आदि के हो चुके हैं।

अभी 1.75 लाख के 19 चालान बकाया हैं। बस को सीज करने के लिए वैकल्पिक वाहन न होने की बात कहकर कार्रवाई नहीं की गई। गाजियाबाद संभाग के आरटीओ डाक्टर सियाराम वर्मा ने कहा कि नियम उल्लंघन होने पर वाहन सीज करने की कार्रवाई का प्रविधान है।





