Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नोएडा में 57 बिल्डरों को जारी होंगे नोटिस, रजिस्ट्री में तेजी लाने के लिए बकाया भुगतान पर जोर

    By Pravendra Singh Sikarwar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 12:43 AM (IST)

    नोएडा प्राधिकरण उन बिल्डरों को फिर से नोटिस जारी करेगा जिन्होंने अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के तहत राहत पैकेज का लाभ उठाया लेकिन कुल बकाया का 25% ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागारण संवाददाता, नोएडा। बीते दिनों प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में बिल्डराें का राहत पैकेज जारी रखने का निर्णय लिया गया। प्रधिकरण अमिताभ कांत की सिफारिश का लाभ लेने वाले बिल्डरों को फिर नोटिस जारी करने जा रही है।

    यह नोटिस उन बिल्डरों को जारी होगा जिन्होंने लाभ लेते हुए कुल बकाया का 25 प्रतिशत जमा कर बकाया जमा नहीं किया। खरीदारों की रजिस्ट्री अधिक से अधिक हो सकें इसके लिए यह नोटिस जारी होंगे। कई बिल्डर ने 25 प्रतिशत रकम जमा करने के बाद पैसा जमा नहीं किया।

    एसीईओ वंदना त्रिपाठी ने बताया कि प्राथमिकता रजिस्ट्री पर कराने की है। अब तक 872 करोड़ रुपए राहत पैकेज लेने वाले बिल्डरों से जमा हुए हैं। इसके सापेक्ष 6855 फ्लैटों की रजिस्ट्री हो सकती है। लेकिन अब तक 4134 फ्लैटों की रजिस्ट्री हो सकी हैं।

    बता दें अमिताभ कांत की सिफारिश के तहत 57 परियोजनाओं में से 31 दिसंबर 2025 तक 36 परियोजनाओं ने इसका लाभ लिया। राहत पैकेज की श्रेणी में आने वाले कुल बिल्डर का यह 60 फीसदी हिस्सा है। अपनी सहमति के बाद भी 11 बिल्डर ने भुगतान नहीं किया है।