नोएडा में 57 बिल्डरों को जारी होंगे नोटिस, रजिस्ट्री में तेजी लाने के लिए बकाया भुगतान पर जोर

जागारण संवाददाता, नोएडा। बीते दिनों प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में बिल्डराें का राहत पैकेज जारी रखने का निर्णय लिया गया। प्रधिकरण अमिताभ कांत की सिफारिश का लाभ लेने वाले बिल्डरों को फिर नोटिस जारी करने जा रही है। यह नोटिस उन बिल्डरों को जारी होगा जिन्होंने लाभ लेते हुए कुल बकाया का 25 प्रतिशत जमा कर बकाया जमा नहीं किया। खरीदारों की रजिस्ट्री अधिक से अधिक हो सकें इसके लिए यह नोटिस जारी होंगे। कई बिल्डर ने 25 प्रतिशत रकम जमा करने के बाद पैसा जमा नहीं किया।

एसीईओ वंदना त्रिपाठी ने बताया कि प्राथमिकता रजिस्ट्री पर कराने की है। अब तक 872 करोड़ रुपए राहत पैकेज लेने वाले बिल्डरों से जमा हुए हैं। इसके सापेक्ष 6855 फ्लैटों की रजिस्ट्री हो सकती है। लेकिन अब तक 4134 फ्लैटों की रजिस्ट्री हो सकी हैं।