'सरकारी धन में गड़बड़ी और मरीजों से वसूली', नोएडा में CHC प्रभारी पर लगे गंभीर आरोप

जागरण संवाददाता, नोएडा। सूरजपुर कोर्ट में एक अधिवक्ता ने बिसरख सीएचसी प्रभारी पर सरकारी धन में वित्तीय अनियमितता, मरीजों से वसूली, प्रयोगशाला जांच, प्रसव और रोगी कल्याण समिति की धनराशि का दुरुपयोग व वसूली का आरोप लगाया है।

उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रभारी के खिलाफ शिकायती पत्र भेजकर जांच के आधार पर कार्रवाई की मांग की है। इसकी प्रति लिपि प्रमुख सचिव, महानिदेशक स्वास्थ्य विभाग, डीएम और सीएमओ को भेजी है।

कई गंभीर मामले सामने आए

सीएमओ ने जांच के लिए शिकायतकर्ता से शपथ पत्र और आरोपों से संबंधित साक्ष्य मांगे हैं। अधिवक्ता तरुण का आरोप है कि सीएचसी प्रभारी डॉ. सचिन्द्र कुमार मिश्रा के कार्यकाल में कई गंभीर मामले सामने आए हैं।

वहीं, इसमें सरकारी धनराशि का दुरुपयोग, मरीजों से वसूली, वित्तीय अनियमितता, शासन की योजनाओं में गड़बड़ी, प्रयोगशाला जांच के नाम पर धन वसूली, प्रसव कक्ष में अवैध वसूली, रोगी कल्याण समिति की धनराशि का संदिग्ध उपयोग, कथित फर्जी मेडिको लीगल प्रकरणों और अनाधिकृत प्राइवेट चिकित्सा प्रतिष्ठानों से संबंधित शिकायत शामिल हैं।

स्टिंग ऑपरेशन होने की भी जानकारी दी उन्होंने मामले में उच्चस्तरीय जांच कराकर वित्तीय ऑडिट की भी मांग की है। उन्हाेंने प्रभारी पर पूर्व में 10 हजार रुपये के कथित लेन-देन करते हुए स्टिंग ऑपरेशन होने की भी जानकारी दी है।