नोएडा का विस्तार करने की तैयारी, 35 हजार करोड़ की 120 बड़ी परियोजनाओं को हरी झंडी; मास्टर प्लान तैयार

जागरण संवाददाता, नोएडा। प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक हब बनाने की दिशा में नोएडा प्राधिकरण ने महत्वपूर्ण प्रयास किया है। लगातार बढ़ते औद्योगिक विस्तार और निवेशकों को देखते हुए लगभग 20 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में नया नोएडा के विस्तार की कार्ययोजना तैयार की है।

इस योजना के धरातल पर उतरते ही वर्ष 2030 तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग छह लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। नया नोएडा में छह लाख रोजगार के अवसर मौजूदा शहरी क्षेत्र में भूमि की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इस नए औद्योगिक शहर के निर्माण के लिए जल्द ही चरणबद्ध तरीके से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।