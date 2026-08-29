नोएडा में गोल चक्कर और छिजारसी पर जाम से मिलेगी मुक्ति, 300 करोड़ की रोड इंजीनियरिंग योजना को मिली मंजूरी

कुंदन तिवारी, नोएडा। दिल्ली, गाजियाबाद और अन्य शहरों से कामकाज या नौकरी के सिलसिले में आने-जाने वाले लोग प्रतिदिन सेक्टर-62 गोल चक्कर, सेक्टर-63 छिजारसी, सेक्टर-51, 52, 71, 72 पर अंडरपास के ऊपर, कालिंदी कुंज, सेक्टर-104 हाजीपुर, डीएनडी, सेक्टर-14 प्रवेश द्वार, सेक्टर-95 राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल और सेक्टर-16 फिल्म सिटी के रास्ते में यातायात जाम में फंसते हैं।

इस समस्या से न केवल लोग परेशान होते हैं, बल्कि जाम के कारण प्रदूषण का स्तर भी बढ़ जाता है। इस समस्या की जड़ रोड इंजीनियरिंग में है, जिसे सुधारने की दिशा में प्राधिकरण ने काम शुरू कर दिया है।

यातायात जाम वाली जगहों पर सड़क, फुटपाथ, स्लिप रोड और यूटर्न का रिडिजाइन किया जाएगा। शहर में कुछ स्थानों पर नए फुटओवर ब्रिज का निर्माण भी किया जाएगा। हाईटेक स्काईवऑक का निर्माण सेक्टर-62 में एक हाईटेक स्काईवऑक का निर्माण किया जा रहा है, जिससे यातायात जाम की समस्या को समाप्त किया जा सकेगा। रोड इंजीनियरिंग में सुधार से सड़कों और फुटपाथ की मैकेनिकल स्वीपिंग के जरिए सफाई भी बेहतर होगी।