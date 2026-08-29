नोएडा में गोल चक्कर और छिजारसी पर जाम से मिलेगी मुक्ति, 300 करोड़ की रोड इंजीनियरिंग योजना को मिली मंजूरी
नोएडा प्राधिकरण ट्रैफिक जाम की समस्या को खत्म करने के लिए 300 करोड़ की लागत से रोड इंजीनियरिंग में सुधार ...और पढ़ें
कुंदन तिवारी, नोएडा। दिल्ली, गाजियाबाद और अन्य शहरों से कामकाज या नौकरी के सिलसिले में आने-जाने वाले लोग प्रतिदिन सेक्टर-62 गोल चक्कर, सेक्टर-63 छिजारसी, सेक्टर-51, 52, 71, 72 पर अंडरपास के ऊपर, कालिंदी कुंज, सेक्टर-104 हाजीपुर, डीएनडी, सेक्टर-14 प्रवेश द्वार, सेक्टर-95 राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल और सेक्टर-16 फिल्म सिटी के रास्ते में यातायात जाम में फंसते हैं।
इस समस्या से न केवल लोग परेशान होते हैं, बल्कि जाम के कारण प्रदूषण का स्तर भी बढ़ जाता है। इस समस्या की जड़ रोड इंजीनियरिंग में है, जिसे सुधारने की दिशा में प्राधिकरण ने काम शुरू कर दिया है।
यातायात जाम वाली जगहों पर सड़क, फुटपाथ, स्लिप रोड और यूटर्न का रिडिजाइन किया जाएगा। शहर में कुछ स्थानों पर नए फुटओवर ब्रिज का निर्माण भी किया जाएगा।
हाईटेक स्काईवऑक का निर्माण
सेक्टर-62 में एक हाईटेक स्काईवऑक का निर्माण किया जा रहा है, जिससे यातायात जाम की समस्या को समाप्त किया जा सकेगा। रोड इंजीनियरिंग में सुधार से सड़कों और फुटपाथ की मैकेनिकल स्वीपिंग के जरिए सफाई भी बेहतर होगी।
इस योजना पर प्राधिकरण लगभग 300 करोड़ रुपये खर्च करेगा, जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत प्राप्त किया जाएगा। इससे शहर में पीएम 10 और पीएम 2.5 के स्तर को कम करने में मदद मिलेगी।
यहां पर होगा बदलाव
- सेक्टर-63 छिजारसी पर एफएनजी के दोनों ओर 650 मीटर तक फुटपाथ की चौड़ाई कम कर एक लेन सड़क बढ़ाई जाएगी।
- छिजारसी पर ऑटो टेंपो स्टैंड को चौकी की ओर खाली जगह पर शिफ्ट किया जाएगा।
- सेक्टर-62 से मामूरा तक सड़क की डिजाइन में बदलाव होगा, सड़क चौड़ी की जाएगी और सर्विस रोड बनाई जाएगी।
- सेक्टर-62 गोल चक्कर की चौड़ाई को दो मीटर कम किया जाएगा, और ऑटो टेंपो स्टेशन सेक्टर-63 की खाली जगह पर शिफ्ट होगा।
- सेक्टर-63 स्थित इलेक्ट्रानिक सिटी मेट्रो स्टेशन से हाईटेक स्काईवाक एनएच नौ और डीएमई पार कराते हुए बनाया जाएगा, जिसमें बुजुर्ग और दिव्यांग भी चढ़ सकेंगे।
- सेक्टर-51, 52, 71, 72 पर अंडरपास के ऊपर लगने वाले जाम को खत्म करने के लिए स्काईवाक का निर्माण चल रहा है।
- हाजीपुर रेड लाइट पर फुटओवर ब्रिज का निर्माण होगा, और पुलिस चौकी को चौराहे से पीछे की ओर शिफ्ट किया जाएगा।
- डीएनडी पर जाम खत्म करने के लिए आने-जाने वाले लूप का चौड़ीकरण होगा।
- कालिंदीकुंज के यातायात जाम को खत्म करने के लिए महामाया की ओर सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी।
- नोएडा प्रवेश द्वार से फिल्म सिटी की ओर डेढ़ फिट फुटपाथ की चौड़ाई कम कर एक लेन सड़क बनाई जाएगी।
- सेक्टर-95 स्थित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल के किनारे लगे पेड़ शिफ्ट कर एक लेन सड़क की बढ़ाई जाएगी।
- एमपी वन, टू, थ्री पर बने स्लिप रोड और फुटपाथ को दुरुस्त किया जाएगा, सभी फुटपाथ दिव्यांग और बुजुर्ग के चलने लायक बनाए जाएंगे।
- शहर के सभी यूटर्न एनएचएआई के मानकों के अनुसार बनाए जाएंगे।
शहर में यातायात जाम को खत्म करने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। सेक्टर-62 गोल चक्कर को दुरुस्त किया जा रहा है, और डीएनडी लूप चौड़े हो चुके हैं। इलेक्ट्रानिक सिटी से हाईटेक स्काईवाक नोएडा और गाजियाबाद के बीच पैदल चलने वालों के लिए बनाया जा रहा है। - एसपी सिंह, महाप्रबंधक सिविल नोएडा प्राधिकरण
यह भी पढ़ें- नोएडा में खाने-पीने के शौकीनों के लिए खुशखबरी, इंदौर के '56 दुकान' की तर्ज पर खुलेंगे 2 नए स्ट्रीट मार्केट