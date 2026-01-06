Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई: लापरवाही पर एक लेखपाल निलंबित, दूसरे का वेतन रोका

    By Pravendra Singh Sikarwar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 01:09 AM (IST)

    नोएडा प्राधिकरण ने कार्य में लापरवाही बरतने पर दो लेखपालों पर कार्रवाई की है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. लोकेश एम ने लेखपाल शुभम भारद्वाज को निलंबित ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    नोएडा प्राधिकरण ने कार्य में लापरवाही बरतने पर दो लेखपालों पर कार्रवाई की है।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। कार्यों में लापरवाही बरतने के मामले में नोएडा प्राधिकरण के दो लेखपालों पर बडी कार्रवाई की है। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. लोकेश एम ने एक लेखपाल को निलंबित कर दूसरे का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने के आदेश दिए हैं। जन शिकायतों का निस्तारण का दोनों लेखपालों की ओर से समय पर नहीं किया।

    प्राधिकरण के भूलेख विभाग में कार्यरत लेखपाल शुभम भारद्वाज और सीमा यादव ने कोर्ट के विचाराधीन मामलों समेत सरकारी कार्यों को समय पर पूरा नहीं किया। इसके साथ ही आइजीआरएस (एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली) पर दर्ज शिकायतों का निस्तारण समय पर और ठीक प्रकार से नहीं किया।

    आरटीआइ (सूचना के अधिकार) के तहत सही और समय पर जानकारी नहीं दी गईं। दोनों लेखपालों के कार्यक्षेत्र में प्राधिकरण की अर्जित और चिह्नित भूमि पर अवैध अतिक्रमण तेजी से बढ़ रहा था। लेखपालों की ओर से बढ़ रहे अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रोक नहीं लगाई गई।

    प्राधिकरण के शीर्ष अधिकारियों के पास पहुंची अतिक्रमण की शिकायतों में सबसे अधिक दोनों लेखपालों के कार्यक्षेत्र की रहीं। दोनों लेखपालों ने अपने पद पर जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं किया। कार्यों में गंभीर लापरवाही मानते हुए लेखपाल शुभम भारद्वाज को मुख्य कार्यपालक अधिकारी डा. लोकेश एम ने निलंबित कर प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई के लिए रिपोर्ट शासन को भेजी है।

    लेखपाल सीमा यादव के वेतन पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाने का आदेश जारी किया है। सीईओ डा. लोकेश एम ने कहा कि जीरो टालरेंस में कार्यों में लापरवाही, शिथिलता और अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतिक्रमण को रोकने में विफल होने पर संबंधित बीट और क्षेत्र के जिम्मेदार कर्मियों की जवाबदेही तय कर प्राधिकरण से बाहर किया जाएगा।