नोएडा में असम की युवती की हत्या, इंजीनियर दोस्त फरार; डेटिंग ऐप को लेकर हुआ था विवाद

जागरण संवाददाता, नोएडा। असम डिब्रूगढ़ चालखौवा गांव की रहने वाली 19 वर्षीय महक अहमद का शव सोमवार को नोएडा बरौला गांव स्थित चार मंजिला नैक्स रेंटल पैनोरमा पीजी के प्रथम तल पर पड़ोसी दोस्त बिहार कटिहार के कहचरी रोड के रहने वाले रमनराज के कमरे से मिला।

पुलिस ने स्वजन को सूचना देकर शव का पोस्टमार्टम करा दिया। बता दें कि दोस्त रमन इंजीनियर है। वर्तमान में नौकरी नहीं कर रहा था। युवती महक अपनी सहेली संजना के साथ घर पर बिना बताए तीन जुलाई को भागकर नोएडा आई थीं। यहां पीजी के प्रथम तल पर कमरा लेकर सेहली संग रह रहती थी, जबकि रमन इसी तल पर पड़ाेसी कमरे में रहता है।

क्यों हुआ दोनों के बीच विवाद? जानकारी के मुताबिक महक के डेटिंग एप प्रयोग करने से दोनों के बीच शनिवार को विवाद हो रहा था। शनिवार रात करीब दो बजे बालकनी में घूम रही थी, जबकि रमन अपने कमरे में शराब पी रहा था।

साथ में रहने वाली युवती की सहेली का कहना है कि शनिवार रातभर महक कमरे पर नहीं आई थी। रविवार सुबह फोन करने पर मोबाइल बंद आया था। पड़ोसी ने सोमवार शाम को बदबू आने पर केयर टेकर को सूचना दी।