अब मिनटों में पहुंचेंगे नोएडा से ग्रेनो वेस्ट, 7.5 किमी लंबे एलिवेटेड ट्रैक पर बनेंगे 5 मेट्रो स्टेशन

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन (एनएमआरसी) की एक्वा मेट्रो विस्तार परियोजना को पब्लिक इनवेस्टमेंट बोर्ड (पीआइबी) से मंजूरी मिल गई है। यह परियोजना नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर-4 तक होगी।

शुक्रवार को एनएमआरसी की 48 वीं बोर्ड बैठक में प्रबंध निदेशक कृष्णा करुणेश ने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, जिसके बाद निर्माण की अनुमति के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) मिनिस्ट्री आफ अर्बन अफेयर्स (महुआ) को भेजने का निर्णय लिया गया।

बैठक चेयरमैन संयुक्त सचिव संजीत कुमार की अध्यक्षता में आन लाइन आयोजित हुई। ग्रेनो वेस्ट के यात्रियों को मिलेगी राहत बता दें कि इस विस्तार से ग्रेनो वेस्ट, गौड़ चौक और नोएडा से ग्रेनो वेस्ट जाने वाले यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलेगी, जिससे यातायात जाम की समस्या का समाधान होगा। यह एक्वा मेट्रो की विस्तार लाइन होगी, जिसका बजट भी अपेक्षाकृत कम होगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण मिलकर इस परियोजना के लिए वित्तीय सहयोग करेंगे। 7.5 किलोमीटर रूट पर बनेंगे पांच स्टेशन एनएमआरसी के कार्यकारी निदेशक क्रांति शेखर सिंह ने बताया कि बोर्ड बैठक में तमाम छोटे छोटे मुद्दो को रखा गया, जिन्हें अनुमोदन मिला है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा एक्वा मेट्रो विस्तार शामिल रहा।