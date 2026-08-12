'जेवर एयरपोर्ट पर कैसे भरा पानी', जलभराव को लेकर NIAL सख्त; संचालक कंपनी से मांगी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सबवे में जल भराव को लेकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. (नायल) ने यापल से रिपोर्ट तलब की है।

यापल से अपना जवाब भी नायल को भेज दिया है। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी नोएडा एयरपोर्ट के सबवे में जल भराव को लेकर कटाक्ष करते हुए एक्स पोस्ट पर लिखा है कि अब क्या एयरपोर्ट पर नाव चलेगी।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर मंगलवार को इंटरनेट मीडिया पर वीडियो सामने आईं। एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग और पार्किंग को जोड़ने वाले सबवे में जल भराव दिखाई दिया, जल निकासी के लिए एयरपोर्ट के कर्मचारी मशक्कत करते दिखाई दिए। यापल से रिपोर्ट तलब 28 मार्च को उद्घाटन और 15 जून से यात्री सेवा शुरू होने के बाद नोएडा एयरपोर्ट पर जल भराव का संज्ञान लेते हुए नायल ने एयरपोर्ट का संचालन कर रही कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. (यापल) से रिपाेर्ट तलब की।

नायल के नोडल अफसर शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर एयरपोर्ट पर जल भराव की वीडियो सामने आने पर रिपोर्ट मांगी गई थी। यापल की ओर से जवाब दिया गया है कि कुछ समय में अत्यधिक वर्षा हुई। इस कारण सबवे में जल भराव हो गया। तीस मिनट में ही जल निकासी कराकर सबवे को यात्रियों के लिए खोल दिया गया। इस बीच यात्रियों की आवाजाही वैकल्पिक मार्ग से सुनिश्चित की गई।

अखिलेश के वीडियो का जवाब जेवर विधायक ने दिया एयरपोर्ट के सबवे में जल भराव को लेकर एक्स पर वीडियो पोस्ट करने के साथ टिप्पणी भी की, अब क्या एयरपोर्ट पर नाव चलेगी, जहां भाजपा सरकार, वहां महा भ्रष्टाचार। उनकी इस पोस्ट का जवाब जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने सबवे से ही अपना वीडियो पोस्ट कर दिया कि वर्षा के बाद विपक्ष को केवल गड्ढे और पानी ही दिखाई दे रहा है, उन्हें जेवर का विकास दिखाई नहीं दे रहा। यह राजनीति केवल प्रदेश में हो रहे विकास से जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास है।