नोएडा एयरपोर्ट के सबवे में जलभराव पर नायल ने मांगी रिपोर्ट, अखिलेश यादव और जेवर विधायक में छिड़ी जुबानी जंग

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सबवे में जल भराव को लेकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. (नायल) ने यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. (यापल) से रिपोर्ट मांगी है। उधर सबवे में पानी भरने पर राजनीति भी शुरू हो गई है।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी नोएडा एयरपोर्ट के सबवे में जल भराव को लेकर कटाक्ष करते हुए एक्स पोस्ट पर लिखा है कि अब क्या एयरपोर्ट पर नाव चलेगी। इसका जवाब जेवर विधायक ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर दिया है।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर मंगलवार को इंटरनेट मीडिया पर वीडियो सामने आईं। एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग और पार्किंग को जोड़ने वाले सबवे में जलभराव दिखाई दिया, जल निकासी के लिए एयरपोर्ट के कर्मचारी मशक्कत करते दिखाई दिए। 28 मार्च को उद्घाटन और 15 जून से यात्री विमान सेवा शुरू होने के बाद वर्षा में नोएडा एयरपोर्ट पर जल भराव का संज्ञान लेते हुए नायल ने एयरपोर्ट का संचालन कर रही कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. (यापल) से रिपाेर्ट मांगी है। नायल के नोडल अफसर शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर एयरपोर्ट पर जल भराव की वीडियो सामने आने पर रिपोर्ट मांगी गई थी।

यापल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कुछ समय की अत्याधिक वर्षा के कारण सबवे में जल भराव हो गया था। दावा किया कि तीस मिनट में ही जल निकासी कराकर सबवे को यात्रियों के लिए खोल दिया गया। इस बीच यात्रियों की आवाजाही वैकल्पिक मार्ग से सुनिश्चित की गई।

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