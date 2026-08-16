जेवर एयरपोर्ट के नाम पर AI वीडियो से भ्रम, प्रबंधन बोला- टर्मिनल के अंदर कभी नहीं हुआ जलभराव

जागरण संवाददाता, जेवर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में टर्मिनल बिल्डिंग से पार्किंग वाले रास्ते में जलभराव के बाद अब इंटरनेट मीडिया पर एआइ जनरेटेड फर्जी वीडियो बड़ी संख्या में दिखाई दे रही हैं। इसमें एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग और उसके बाहर पानी भरा हुआ दिखाया गया है।

यात्रियों के पानी के बीच से निकलते हुए वीडियो को दिखाते हुए 11 हजार करोड़ से निर्मित एयरपोर्ट के निर्माण पर प्रश्नचिन्ह लगाए जा रहे हैं। प्रबंधन का कहना है कि एआइ जनरेटेड फर्जी वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। टर्मिनल में आजतक कभी एक बूंद भी पानी जमा नहीं हुई है।

मंगलवार को नोएडा एयरपोर्ट के टर्मिनल से पार्किंग की तरफ जाने वाले अंडरपास में तेज वर्षा में पानी के साथ बहकर आइ मिट्टी के ड्रेनेज सिस्टम में फंसने से जलभराव हो गया था। यापल की तरफ से मात्र 30 मिनट में पानी निकासी कर स्थिति सामान्य करने का दावा किया गया था। लेकिन टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर या बाहर यात्री के आने जाने वाले रास्ते पर न तो जलभराव हुआ और न ही यात्रियों को जलभराव के बीच से निकलना पड़ा।

लेकिन इसके बाद से इंटरनेट मीडिया के अलग-अलग प्लेटफार्म पर एआइ जनरेटेड वीडियो की बाढ़ सी आ गई है। इसे लेकर सियासी हलचल बढ़ी हुई हैं। विपक्षी दलों कांग्रेस और सपा की ओर से एयरपोर्ट और विकास कार्यों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता वायरल वीडियो की वास्तविकता पर सवाल उठाते हुए पलटवार कर रहे हैं। इससे इंटरनेट मीडिया पर भी आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।

आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें यात्री एयरपोर्ट प्रबंधन ने कहा कि वह इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे कुछ फर्जी वीडियो और भ्रामक सामग्री से अवगत है। इनमें पैसेंजर टर्मिनल के अंदर जलभराव दिखाने वाला वीडियो भी शामिल है। प्रबंधन के अनुसार एयरपोर्ट पर उड़ानों और अन्य परिचालन गतिविधियां सामान्य रूप से जारी हैं।