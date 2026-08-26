नोएडा एयरपोर्ट पर दिखेगी यूपी की कला और हुनर की झलक, लगेगा ODOP स्टॉल; ट्रेड शो के लिए बनेगी हेल्प डेस्क
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश की कला और 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) के स्टॉल लगाए जाएंगे। इससे देश-विदेश के यात्री राज्य के विविध हस्तशिल्प और उत्पादों को देख व खरीद सकेंगे, साथ ही यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के लिए हेल्प डेस्क भी बनेगी।
HighLights
नोएडा एयरपोर्ट पर लगेंगे 'एक जिला एक उत्पाद' के स्टॉल।
यूपी की कला, हस्तशिल्प और उत्पादों का होगा प्रदर्शन।
इंटरनेशनल ट्रेड शो के लिए एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क भी।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के जिलों की कला का प्रदर्शन होगा। एयरपोर्ट पर एक जिला एक उत्पादन का स्टाल लगाया जाएगा।
इसके लिए एमएसएमई विभाग ने नोएडा एयरपोर्ट का संचालन कर रही कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. से स्थान उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। वहीं इंडिया एक्सपो मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के लिए नोएडा एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी।
प्रदेश सरकार एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के उत्पादों को वैश्विक बाजार में स्थापित कर रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाले देश विदेश के यात्री भी उत्तर प्रदेश की विविधता से भरे हस्तशिल्प, उत्पाद को देख व खरीद सकें।
ओडीओपी स्टॉल के लिए बनी सहमति
इसके लिए एयरपोर्ट पर स्टाल स्थापित करने के प्रयास हो रहे हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. के माध्यम से एमएसएमई विभाग ने स्टाल के लिए स्थान उपलब्ध कराने का आग्रह किया था, यीडा एसीईओ एवं नायल नोडल अफसर शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि नोएडा एयरपोर्ट पर ओडीओपी स्टाल के लिए सहमति बन गई है। स्टाल पर ओडीओपी उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा।
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दौरान हेल्फ डेस्क भी स्थापित की जाएगी। ताकि एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों एवं यूपी ट्रेड शो में शामिल होने वालों को पर्याप्त जानकारी मिल सके। एयरपोर्ट से आयोजन स्थल इंडिया एक्सपो मार्ट तक शटल सेवा पर भी विचार किया जा रहा है।
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