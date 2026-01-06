जेवर एयरपोर्ट के शुभारंभ की उलटी गिनती शुरू, सिक्योरिटी क्लीयरेंस के करीब पहुंचा प्रोजेक्ट

जागरण संवाददाता जेवर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो बीसीएएस जल्द सिक्योरिटी क्लीयरेंस दे सकता है। इसके लिए बीसीएएस की टीम ने पूर्व में बताई सुरक्षा खामियां दूर होने के यापल के दावों की जांच के लिए शनिवार और रविवार को एयरपोर्ट पर निरीक्षण किया। सूत्रों के मुताबिक पूर्व में बताए गए ज्यादातर बिंदुओं पर टीम सहमत नजर आई।

इसके बाद यात्री टर्मिनल और सुरक्षा से जुड़ी कुछ नए बिंदू टीम की तरफ से यापल को बताए गए, जिन्हें जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। बीसीएएस की टीम इसी पखवाड़े फिर से सुरक्षा निरीक्षण के लिए पहुंचेगी जो टीम का संभावित अंतिम दौरा होगा। निरीक्षण के बाद बीसीएएस अपनी रिपोर्ट महानिदेशालय नागर विमानन डीजीसीए को सौंपेगी। माना जा रहा है कि सिक्योरिटी क्लीयरेंस मिलने के बाद एयरोड्रम लाइसेंस का भी रास्ता साफ हो जाएगा।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जनवरी में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुभारंभ की बात कह चुके हैं। इसी क्रम में बीसीएएस की टीम ने तय समय सोमवार और मंगलवार से पहले ही शनिवार और रविवार को एयरपोर्ट को सिक्योरिटी क्लीयरेंस देने के लिए निरीक्षण किया।

सिक्योरिटी क्लीयरेंस को लेकर अति आवश्यक बिंदुओं पर टीम ने बचे हुए छोटे- मोटे कार्यों को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। इन कामों के पूर्ण होने के बाद इसी पखवाड़े में टीम फिर से फाइनल निरीक्षण के लिए पहुंचेगी। माना जा रहा है कि बीसीएएस की तरफ से सिक्योरिटी क्लीयरेंस मिलने के बाद इसी माह डीजीसीए नोएडा एयरपोर्ट को एयरोड्रम लाइसेंस जारी कर सकता है। जिसके बाद जल्द एयरपोर्ट का शुभारंभ प्रधानमंत्री के हाथों कराने के लिए फाइनल तिथि घोषित की जाएगी।

एयरपोर्ट पर पूर्ण हुए ज्यादातर सिविल कार्य एयरपोर्ट शुभारंभ होने के बाद घरेलू और कार्गो उड़ानों का संचालन किया जाना है। जिसके लिए घरेलू यात्री टर्मिनल से लेकर टर्मिनल के अंदर यात्री सुविधाओं से लेकर सुरक्षा उपकरण पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। एयरपोर्ट यात्री टर्मिनल बिल्डिंग से यमुना एक्सप्रेसवे तक सड़क मार्ग की कनेक्टिविटी को पूरा कर लिया गया है। कार्गो विलेज के लिए स्पेशल कारिडोर पुराने जेवर बुलंदशहर मार्ग से तैयार कर लिया गया है। एयरपोर्ट के अंदर सभी जगह आवागमन के लिए सड़क मार्ग पूरी तरह तैयार हो चुके हैं।