नोएडा एयरपोर्ट पर सिक्योर पार्किंग सल्यूशन करेगी वाहनों का प्रबंधन, 30 अक्टूबर को हवाईअड्डे का उद्घाटन प्रस्तावित
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पार्किंग प्रबंधन के लिए सिक्योर पार्किंग साल्यूशंस के साथ करार हुआ है। कंपनी डिजिटल उपकरणों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पार्किंग व्यवस्था संभालेगी। 30 अक्टूबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रस्तावित है। कंपनी का दावा है कि संचालन कुशलता और सुरक्षा पर केंद्रित होगा। पहले चरण में 1200 से अधिक कार पार्किंग स्थल बनेंगे।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पार्किंग प्रबंधन के लिए सिक्योर पार्किंग साल्यूशंस के साथ अनुबंध किया गया है। कंपनी उन्नत डिजिटल टूल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिये एयरपोर्ट परिसर में पार्किंग व्यवस्था करेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तीस अक्टूबर को उद्घाटन प्रस्तावित है। कंपनी का दावा है कि पार्किंग संचालन को कुशलता, सुरक्षा और यात्री सुविधा पर केंद्रित किया जाएगा।
कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद मयार ने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साझेदारी भारत में एविएशन हब में विश्वस्तरीय पार्किंग समाधान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
कंपनी का मुख्यालय सिडनी में है। कंपनी 20 इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, आस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया आदि देशाें में पार्किंग संचालन एवं प्रबंधन का काम कर रही है। भारत में कंपनी 40 शहरों में 2.75 लाख पार्किंग बे का संचालन कर रही है। हर महीने 75 लाख से अधिक वाहनों को संभालने के अलावा कंपनी के पांच हजार कर्मचारियों की टीम माल, एयरपोर्ट, अस्पताल, कारपोरेट पार्क और मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग का प्रबंधन करती है।
नोएडा एयरपोर्ट पर 20 एकड़ के ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर (जीटीसी) का हिस्सा होगी । जीटीसी टर्मिनल को मेट्रो, बस और हाई-स्पीड रेल सेवाओं से जोड़ने वाला एक मल्टीमाडल हब होगा।पहले चरण में 1200 से अधिक सतही कार पार्किंग स्थान, निर्धारित कैब और टैक्सी बे, और ईवी चार्जिंग प्वाइंट शामिल होंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।