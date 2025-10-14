नोएडा एयरपोर्ट पर सिक्योर पार्किंग सल्यूशन करेगी वाहनों का प्रबंधन, 30 अक्टूबर को हवाईअड्डे का उद्घाटन प्रस्तावित

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पार्किंग प्रबंधन के लिए सिक्योर पार्किंग साल्यूशंस के साथ अनुबंध किया गया है। कंपनी उन्नत डिजिटल टूल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिये एयरपोर्ट परिसर में पार्किंग व्यवस्था करेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तीस अक्टूबर को उद्घाटन प्रस्तावित है। कंपनी का दावा है कि पार्किंग संचालन को कुशलता, सुरक्षा और यात्री सुविधा पर केंद्रित किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद मयार ने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साझेदारी भारत में एविएशन हब में विश्वस्तरीय पार्किंग समाधान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कंपनी का मुख्यालय सिडनी में है। कंपनी 20 इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, आस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया आदि देशाें में पार्किंग संचालन एवं प्रबंधन का काम कर रही है। भारत में कंपनी 40 शहरों में 2.75 लाख पार्किंग बे का संचालन कर रही है। हर महीने 75 लाख से अधिक वाहनों को संभालने के अलावा कंपनी के पांच हजार कर्मचारियों की टीम माल, एयरपोर्ट, अस्पताल, कारपोरेट पार्क और मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग का प्रबंधन करती है।