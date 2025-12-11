ग्रेटर नोएडा को मिलेगी आजादी, एयरपोर्ट के साथ मिलेगी 50 शहरों की सीधी बस कनेक्टिविटी
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के खुलने में देरी के कारण जिले में बस कनेक्टिविटी का इंतजार बढ़ गया है। गौतमबुद्ध नगर के लाखों निवासियों को अभी भी दूसरे राज् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के खुलने में देरी के साथ ही जिले में बस कनेक्टिविटी का इंतजार भी बढ़ गया है। जिले में रहने वाले लाखों लोगों को अभी भी दूसरे राज्यों और जिलों में अपने शहरों में जाने के लिए दिल्ली और गाजियाबाद पर निर्भर रहना होगा। दिल्ली से सटे होने के बावजूद गौतमबुद्ध नगर से पड़ोसी राज्यों और प्रदेश के अलग-अलग जिलों के लिए बस सर्विस अभी भी उपलब्ध नहीं है।
जिले के लोगों को अपने गांव और शहरों तक पहुंचने के लिए बस सर्विस के लिए दिल्ली और गाजियाबाद जाना पड़ता है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उनके लिए उम्मीद बनकर आया है। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने प्रदेश के अलग-अलग राज्यों और जिलों से एयरपोर्ट के लिए बस सर्विस शुरू करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है।
इस एग्रीमेंट के तहत दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। इन राज्यों से बस सर्विस नोएडा एयरपोर्ट के लिए चलेंगी। इससे जिले के लोगों को भी फायदा होगा, जिससे उन्हें बस पकड़ने के लिए दिल्ली और गाजियाबाद जाने पर डिपेंडेंस कम होगी।
हालांकि, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देरी के कारण बस सर्विस के ऑपरेशन में भी देरी हुई है। एयरपोर्ट पर पैसेंजर सर्विस फिर से शुरू होने के साथ ही, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसें जिले के लिए चलेंगी। तब तक, जिले के लोगों को इंतज़ार करना होगा।
बस सर्विस शुरू होने से, जिले से हरिद्वार, देहरादून, हल्द्वानी, पानीपत, चंडीगढ़, हिसार, फरीदाबाद, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, अंबाला, नारनौल, पलवल, दिल्ली के साथ-साथ बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन, आगरा, मेरठ, हापुड़, फर्रुखाबाद, शिकोहाबाद, हाथरस, आदि शहरों के लिए सीधी बस सर्विस मिल जाएंगी।
