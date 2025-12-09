नोएडा में जन औषधि केंद्र की तर्ज पर खुलेंगे पशु औषधि केंद्र, मिलेगी सस्ती दवाएं

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की तर्ज पर जिले में प्रधानमंत्री पशु औषधि केंद्र खुंगेंगे। जहां पशुओं की दवाएं बाजार से 50 से 90 प्रतिशत कम कीमत पर उपलब्ध होगी। पशुपालकों को पशुओं के इलाज पर अधिक खर्च नहीं करना पड़ेगा। पशु पालकों को आर्थिक राहत मिलने के साथ ही पशुओं में बीमारियों की रोकथाम प्रभावी ढंग से हो सकेगी।

पशु पालन विभाग ने पशुओं की दवाइयां गुणवत्तायुक्त और सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए दादरी, जेवर और विकास खंडज बिसरख में प्रधानमंत्री पशु औषधि केंद्र बनाए जाने के लिए आनलाइन आवेदन मांगे हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि शासन की मंशा जनवरी से इसका संचालन शुरू करने की है। अभी तक मेडिकल स्टोर पर ही पशुओं की दवाइया बेची जाती रही है।