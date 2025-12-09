नोएडा में जन औषधि केंद्र की तर्ज पर खुलेंगे पशु औषधि केंद्र, मिलेगी सस्ती दवाएं
नोएडा में जन औषधि केंद्र की तरह अब पशुओं के लिए भी औषधि केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों पर सस्ती दवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे पशुपालकों को राहत मिलेगी। य ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की तर्ज पर जिले में प्रधानमंत्री पशु औषधि केंद्र खुंगेंगे। जहां पशुओं की दवाएं बाजार से 50 से 90 प्रतिशत कम कीमत पर उपलब्ध होगी। पशुपालकों को पशुओं के इलाज पर अधिक खर्च नहीं करना पड़ेगा। पशु पालकों को आर्थिक राहत मिलने के साथ ही पशुओं में बीमारियों की रोकथाम प्रभावी ढंग से हो सकेगी।
पशु पालन विभाग ने पशुओं की दवाइयां गुणवत्तायुक्त और सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए दादरी, जेवर और विकास खंडज बिसरख में प्रधानमंत्री पशु औषधि केंद्र बनाए जाने के लिए आनलाइन आवेदन मांगे हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि शासन की मंशा जनवरी से इसका संचालन शुरू करने की है। अभी तक मेडिकल स्टोर पर ही पशुओं की दवाइया बेची जाती रही है।
इन दवाओं पर विभाग का कोई नियंत्रण नहीं रहा है। पशुओं की दवाइयों का न तो ड्रग निरीक्षक और न ही पशुपालन विभाग जांच करते थे। जिससे ख्रराब गुणवत्ता की दवाइयां भी बेचने की शिकायतें मिलती थी। दवाइयां महंगी मिलती थी। प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री पशु औषधि केंद्र खोलने के आदेश जारी कर दिए है। जिसके तहत कोई भी फार्मासिस्ट या मेडिकल स्टोर लाइसेंस धारक आवेदन कर सकता है।
दादरी, बिसरख और जेवर ब्लाक में पशु औषधि केंद्र बनाए जाएंगे। इसको लेकर आनलाइन आवेदन मांगे गए है। आवेदन आने के बाद पात्रता पूरी करने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी।
-अरूण कुमार सचान मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।