    मिठाई से लेकर चटनी-चिकन तक सब फेल, ग्रेटर नोएडा में 21 दुकानदारों की शामत

    By Ajab Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 10:04 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में खाने के सैंपल फेल होने पर एडीएम कोर्ट ने सख्त कार्रवाई करते हुए 21 कारोबारियों और दुकानदारों पर 43.65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ...और पढ़ें

    एडीएम कोर्ट ने सख्त कार्रवाई करते हुए 21 कारोबारियों और दुकानदारों पर 43.65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। खाने के सैंपल फेल होने के बाद ADM एडमिनिस्ट्रेशन की कोर्ट ने कारोबारियों और दुकानदारों पर जुर्माने की कार्रवाई की है। खाने के सैंपल फेल होने के बाद ADM एडमिनिस्ट्रेशन मंगलेश दुबे की कोर्ट ने 21 कारोबारियों और दुकानदारों पर 43.65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

    फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की टीम ने जिले भर के अलग-अलग खाने की दुकानों से सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए लैब भेजा था। लैब से रिपोर्ट आने के बाद ADM की कोर्ट में केस फाइल किया गया था। सुनवाई पूरी होने के बाद ADM कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। पनीर और दूसरी मिठाइयों के ज्यादातर सैंपल फेल हुए। इसके अलावा मिर्च पाउडर, आटा आदि भी शामिल हैं।

    चिकन का नमूना फेल होने पर नोएडा के मामूरा गांव स्थित ताज हलाल पर एक लाख रुपये का जुर्माना, पंचायतन गांव स्थित रामराम जी कलाकंद भंडार से कलाकंद का नमूना फेल होने पर 4.5 लाख रुपये, नोएडा के आटा मार्केट स्थित गढ़वाल पनीर एंड खोया भंडार से पनीर का नमूना फेल होने पर 3.10 लाख रुपये, नोएडा के सेक्टर 58 में अग्रवाल स्वीट्स से बूंदी लड्डू का नमूना फेल होने पर 4.5 लाख रुपये, सेक्टर 12 में अग्रवाल स्वीट्स से खोया का नमूना फेल होने पर 3.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

    वहीं, सूरजपुर स्थित मोमोज एंड चाइनीज कॉर्नर से लाल चटनी का नमूना फेल होने पर 3.5 लाख रुपये, नोएडा के सेक्टर 121 में एबी एंटरप्राइजेज से बेसन का नमूना फेल होने पर 50 हजार रुपये, शिव नादर यूनिवर्सिटी से हरी चटनी का नमूना फेल होने पर 25 हजार रुपये, तुगलपुर स्थित हलाल चिकन मीट शॉप पर एक लाख रुपये सेक्टर 63 में मौजूद येलो चिली रेस्टोरेंट से आटे का सैंपल फेल होने पर 25 हजार रुपये और धूम मानिकपुर बादलपुर आमका रोड में मौजूद आनंद राजस्थानी ब्रांड की मिर्च का सैंपल फेल होने पर 4.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।