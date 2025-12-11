मिठाई से लेकर चटनी-चिकन तक सब फेल, ग्रेटर नोएडा में 21 दुकानदारों की शामत

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। खाने के सैंपल फेल होने के बाद ADM एडमिनिस्ट्रेशन की कोर्ट ने कारोबारियों और दुकानदारों पर जुर्माने की कार्रवाई की है। खाने के सैंपल फेल होने के बाद ADM एडमिनिस्ट्रेशन मंगलेश दुबे की कोर्ट ने 21 कारोबारियों और दुकानदारों पर 43.65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की टीम ने जिले भर के अलग-अलग खाने की दुकानों से सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए लैब भेजा था। लैब से रिपोर्ट आने के बाद ADM की कोर्ट में केस फाइल किया गया था। सुनवाई पूरी होने के बाद ADM कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। पनीर और दूसरी मिठाइयों के ज्यादातर सैंपल फेल हुए। इसके अलावा मिर्च पाउडर, आटा आदि भी शामिल हैं।

चिकन का नमूना फेल होने पर नोएडा के मामूरा गांव स्थित ताज हलाल पर एक लाख रुपये का जुर्माना, पंचायतन गांव स्थित रामराम जी कलाकंद भंडार से कलाकंद का नमूना फेल होने पर 4.5 लाख रुपये, नोएडा के आटा मार्केट स्थित गढ़वाल पनीर एंड खोया भंडार से पनीर का नमूना फेल होने पर 3.10 लाख रुपये, नोएडा के सेक्टर 58 में अग्रवाल स्वीट्स से बूंदी लड्डू का नमूना फेल होने पर 4.5 लाख रुपये, सेक्टर 12 में अग्रवाल स्वीट्स से खोया का नमूना फेल होने पर 3.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।