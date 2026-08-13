नोएडा में स्कूलों की मनमानी पर कसेगा शिकंजा, 7 दिनों में देना होगा एक-एक लाख रुपये का जुर्माना

जागरण संवाददाता,नोएडा। स्कूलों की फीस बढ़ाने की मनमानी के खिलाफ शिक्षा विभाग और जिला अधिकारी ने सख्त कदम उठाते हुए 7 निजी स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। जुर्माना राशि जमा करने के लिए स्कूलों को सात दिनों का समय दिया है।

राशि जमा न करने पर शिक्षा विभाग स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। जिला शुल्क नियामक समिति ने नोटिस जारी कर पैसे जमा करने के निर्देश दिए हैं। समिति ने जुर्माने की रकम जमा कराने के लिए पहली बार खाता संख्या और आईएफएससी कोड जारी किया है।