नोएडा में 45000 उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, निर्बाध विद्युत आपूर्ति शुरू; फॉल्ट पर भी नहीं होगी गुल
नोएडा में पीवीवीएनएल ने 45 हजार उपभोक्ताओं को आरएमयू के जरिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति शुरू की है। यह आधुनिकीकरण योजना का हिस्सा है, जिससे फॉल्ट होने पर भी बिजली जल्द बहाल होगी।
HighLights
45 हजार उपभोक्ताओं को आरएमयू से निर्बाध बिजली आपूर्ति शुरू।
पीवीवीएनएल की आधुनिकीकरण योजना के तहत कार्य जारी।
फॉल्ट होने पर भी बिजली आपूर्ति तुरंत बहाल होगी।
जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा शहर में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए पीवीवीएनएल (पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) की ओर से लगाए गए आरएमयू (रिंग मेन यूनिट) से 45 हजार उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति शुरू करने का दावा किया गया है।
मार्डनाइजेशन योजना के तरह यह कार्य हो रहा है। शहर में 1700 आरएमयू लगेंगे। 140 को लगाए जा चुके हैं। निगम ने अपने दस फीसदी फीसदी उपभोक्ताओं को आरएमयू से आपूर्ति शुरू कर दी है। फाल्ट या आपूर्ति बाधित होने पर बिना देरी के दूसरे फीडर से बिजली आपूर्ति बहाल हो जाएगी।
आरएमयू से आपूर्ति शुरू
गौतमबुद्ध नगर में पीवीवीएनएल के करीब साढ़े चार लाख बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से नोएडा के दस फीसदी उपभोक्ताओं को आरएमयू से आपूर्ति शुरू कर दी है। यह व्यवस्था सबसे पहले नोएडा में शुरू होगी। इसके बाद निगम ग्रेटर नोएडा और ग्रामीण क्षेत्रों में इस व्यवस्था को शुरू करेगा।
इन सेक्टरों में शुरू हुई व्यवस्था
निगम की ओर से प्रथम चरण में सेक्टर 138, 83, 90, 85, 92 समेत अन्य क्षेत्रों में आरएमयू से आपूर्ति शुरू की है। आरएमयू लगाने का कार्य आगे भी बढाया जा रहा है। निगम के अनुसार करीब 45 हजार उपभोक्ताओं को आरएमयू आपूर्ति से जोडा जा चुका है।
यह भी पढ़ें- ग्रेटर नोएडा के किसानों के लिए खुशखबरी, जमीन मुआवजे में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की तैयारी; जल्द होगा एलान
आरएमयू लगाने का कार्य मार्डनाइजेशन के तहत किया जा रहा है। समय से पहले इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य है। यह निर्बाध विद्युत आपूर्ति में महत्वपूर्ण साबित होगा। - विवेक पटेल, अधीक्षण अभियंता, पीवीवीएनएल