नोएडा में 45000 उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, निर्बाध विद्युत आपूर्ति शुरू; फॉल्ट पर भी नहीं होगी गुल

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा शहर में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए पीवीवीएनएल (पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) की ओर से लगाए गए आरएमयू (रिंग मेन यूनिट) से 45 हजार उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति शुरू करने का दावा किया गया है।

मार्डनाइजेशन योजना के तरह यह कार्य हो रहा है। शहर में 1700 आरएमयू लगेंगे। 140 को लगाए जा चुके हैं। निगम ने अपने दस फीसदी फीसदी उपभोक्ताओं को आरएमयू से आपूर्ति शुरू कर दी है। फाल्ट या आपूर्ति बाधित होने पर बिना देरी के दूसरे फीडर से बिजली आपूर्ति बहाल हो जाएगी।

आरएमयू से आपूर्ति शुरू गौतमबुद्ध नगर में पीवीवीएनएल के करीब साढ़े चार लाख बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से नोएडा के दस फीसदी उपभोक्ताओं को आरएमयू से आपूर्ति शुरू कर दी है। यह व्यवस्था सबसे पहले नोएडा में शुरू होगी। इसके बाद निगम ग्रेटर नोएडा और ग्रामीण क्षेत्रों में इस व्यवस्था को शुरू करेगा।